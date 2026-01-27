Volodimire, oprosti se… Trump zadao posljednji udarac Zelenskom!

Američke bezbednosne garancije za Ukrajinu zavisit će od toga da li će Kijev pristati da povuče svoje trupe iz neokupiranog djela Donbasa, prenio je Fajnenšel tajms (FT) pozivajući se na zvaničnike upoznate sa razgovorima.

Osam izvora Fajnenšel tajmsa reklo je da je administracija američkog predsjednika Donalda Trampa signalizirala Ukrajini da će američke bezbjednosne garancije biti uslovljene pristankom Kijeva na mirovni sporazum.

Predloženi sporazum bi uključivao povlačenje ukrajinskih snaga iz delova Donjecke i Luganske oblasti koje Rusija ne okupira.

SAD su takođe rekle Kijevu da bi mogle da ponude dodatno oružje kako bi ojačale oružane snage Ukrajine u mirnodopsko vrijeme ako Ukrajina pristane na sporazum.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je 25. januara da je dokument o američkim bezbjednosnim garancijama za Ukrajinu potpuno spreman za potpisivanje. On je međutim, u više navrata ponovio da Ukrajina neće dati ni centimetar svoje teritorije Rusiji.

Briselski portal Politiko objavio je da SAD smatraju svoje bezbjednosne garancije za Ukrajinu vrijednijim od evropskih, uprkos odbijanju Vašingtona da pošalje trupe.

Rusija je ponovila svoj zahtjev za povlačenje ukrajinskih snaga iz celog Donbasa uoči trilateralnih razgovora u Abu Dabiju 23-24. januara.

Dmitrijev: Povlačenje je put ka miru

Specijalni izaslanik Kremlja Kiril Dmitrijev, izjavio je danas da je povlačenje Ukrajine iz regiona Donbasa put ka miru.

“Povlačenje iz Donbasa je put ka miru za Ukrajinu”, napisao je Dmitrijev na X mreži.

Ranije je portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao da Ukrajinske oružane snage moraju da napuste Donbas i da je to važan uslov za rusku stranu.

Rusija kontroliše oko 90 posto regiona Donbasa, a ruski predsjednik Vladimir Putin je više puta rekao da ako Ukrajina ne odustane od ostatka, onda će ga Rusija uzeti silom, preneo je Rojters.

Najteža tačka tokom razgovora američke, ruske i ukrajinske delegacije u Abu Dabiju u petak i subotu bilo je teritorijalno pitanje, a između ostalog razgovaralo se i o stvaranju tampon zone, prenosi ruski portal Fontanka.

Trilateralni pregovori između Sjedinjenih Američkih Država, Rusije i Ukrajine biće nastavljeni u nedjelju 1. februara u Abu Dabiju, javio je portal Aksios, pozivajući se na izjavu američkog zvaničnika, piše b92.

Facebook komentari