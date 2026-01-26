OD 1. FEBRUARA NIŠTA VIŠE NIJE ISTO! Pun Mjesec u Lavu otvara vrata novca i moći – 4 znaka ulaze u ZLATNI PERIOD

Pun Mjesec se dešava na 13. stepenu Lava, direktno nasuprot Suncu u Vodoliji, gdje se trenutno nalazi prava planetarna gužva – Sunce, Merkur, Venera, Mars i Pluton.

U prevodu: emocije su jake, ali fokus nije samo na osjećanjima. U centru su ljudi, timovi, saradnje, planovi za budućnost i ono veliko pitanje – šta dalje.

Lav traži hrabrost, autentičnost i vidljivost.

Vodolija traži povezivanje, zajedništvo i promenu starih obrazaca.

Kada se ove dvije energije sudare, dolazi do napetosti. Ali kada se spoje – dolazi do skoka.

Četiri znaka ulaze u ubrzanu zonu

Iako će svi osetiti ovaj Pun Mjesec, četiri znaka ulaze u fazu u kojoj se stvari pomjeraju brže nego inače. Novac, kontakti, prilike i ponude počinju da se pojavljuju tamo gdje su mjesecima bila zatvorena vrata.

To nisu slučajnosti. To je tajming.

Najviše dobijaju: Ovan, Blizanci, Lav i Strijelac.

Lav

Za Lavove je reflektor direktno upaljen. Ovo može donijeti priznanje, unaprijeđenje, novu poslovnu ponudu ili jasan rez u odnosima koji više ne funkcionišu.

Više nema prostora za „svima po malo“. Ili vas poštuju – ili odlazite.

Poslovno, ovo je šansa da preuzmete vođstvo i pokažete šta znate. Ako ste čekali pravi trenutak da se istaknete, on je sada.

Emotivno, sve je pojačano. Privlačni ste, ali i osjetljiviji. Jasno vidite ko vam puni baterije, a ko ih prazni.

Zdravlje traži pauzu – ne možete stalno biti u centru pažnje. Nekad je najveći luksuz tišina.

Strijelac

Strijelčevima se otvaraju novi pravci. Putovanja, inostranstvo, učenje, onlajn projekti i rad sa strancima dobijaju zamah.

Ako planirate selidbu, kurs, novi biznis ili saradnju sa ljudima iz druge sredine – sada se stvari slažu.

Novac dolazi kroz pametne dogovore i strateške poteze, ne kroz rizik. U ljubavi više nema površnosti – tražite nekoga sa kim možete da rastete, ne samo da se dopisujete.

Ovan

Ovnovima se aktivira zona radosti, kreativnosti i strasti. Konačno dolazi energija u kojoj ne radite zato što „morate“, već zato što želite.

Prilike dolaze kroz ljude – prijatelje, timove, preporuke. Ako se ne pojavite, ako ne izađete, ako ne razgovarate – propuštate poentu.

Novac je povezan sa domom, sigurnošću i porodičnim projektima. Pametno ulaganje sada donosi stabilnost kasnije.

U ljubavi više nema mjesta polovičnim odnosima. Ili ima vatre – ili nema ništa.

Blizanci

Blizanci ulaze na teren na kom su najjači. Komunikacija, pregovori, pisanje, marketing, ugovori i dogovori sada nose težinu.

Ljudi vas slušaju. Jedan razgovor može donijeti posao, povišicu ili novu ponudu. Ako planirate intervju, prezentaciju ili potpisivanje – tajming je na vašoj strani.

Jupiter vas uči da cijenite sebe. Prestanite da radite ispod cene samo da biste svima bili dobri.

U ljubavi – iskren razgovor rješava ono što se dugo guralo pod tepih, piše naj žena.

Facebook komentari