Bračni horoskop od 26. januara do 2. februara: Joj, kuku, kod Ovnova odnos na klimavim nogama, ni kod Lavova nije ništa bolje

Ovan

Odnosi u braku prolaze kroz fazu razjašnjavanja. Moguće su sitne rasprave, ali iskren razgovor donosi olakšanje. Partner očekuje više pažnje i razumijevanja – pokažite inicijativu i smirite tenzije.

Bik

Stabilnost je vaša najveća prednost u ovom periodu. Zajednički planovi, porodične teme i razgovori o budućnosti jačaju odnos. Partner cijeni vašu pouzdanost i emotivnu sigurnost.

Blizanci

Komunikacija je ključna tema. Reči mogu zbližiti, ali i povrediti ako niste pažljivi. Potrudite se da slušate partnera bez prekidanja – kompromis donosi mir u kući.

Rak

Emocije su pojačane, ali i potreba za bliskošću. Period je povoljan za produbljivanje odnosa i rješavanje starih nesuglasica. Partner vam pruža podršku, ali očekuje iskrenost.

Lav

Ego može biti kamen spoticanja. Ako se povučete korak unazad i date partneru više prostora, odnos se stabilizuje. Zajednički izlazak ili mala promjena rutine osvježava brak.

Djevica

Praktične teme dolaze u prvi plan – obaveze, finansije i svakodnevna organizacija. Moguće su sitne zamjerke, ali uz toleranciju i razumijevanje sve se lako rješava.

Vaga

Harmonija je dostižna, ali zahteva balans. Partner može tražiti jasnije stavove i odluke. Period je povoljan za razgovore o važnim zajedničkim pitanjima i donošenje odluka.

Škorpija

Strasti su naglašene, ali i potreba za kontrolom. Ako popustite i pokažete ranjivost, odnos dobija novu dubinu. Izbegavajte ljubomorne ispade i preuveličavanje problema.

Strijelac

Želja za slobodom može izazvati nesporazume. Partner očekuje više prisutnosti i pažnje. Iskren razgovor i zajedničko planiranje donose stabilnost i bolju povezanost.

Jarac

Odgovornost i obaveze mogu stvoriti distancu. Važno je da odvojite vrijeme samo za partnera. Mali znakovi pažnje imaju veliki efekat na emotivnu bliskost.

Vodolija

Nesvakidašnje ideje i promene utiču na brak. Partner možda ne prati vaš tempo, pa je važno objasniti svoje namere. Fleksibilnost donosi sklad i razumijevanje.

Ribe

Romantika i emotivna povezanost dolaze do izražaja. Period je povoljan za nježnost, zajedničke trenutke i razgovore o osjećanjima. Partner se oslanja na vašu toplinu i intuiciju, piše naj žena.

Facebook komentari