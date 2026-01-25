Januarska ili februarska? Nisu sve Vodolije iste, evo po čemu se razlikuju ova 2 tipa

Ne morate biti stručnjak za astrologiju da biste znali da svaki horoskopski znak ima svoje karakteristike. Osobe rođene između 20. januara i 18. februara pripadaju znaku Vodolije.

One su nezavisne, kreativne i često su veliki humanitarci. Ipak, nisu sve Vodolije iste.

Ključna razlika u njihovom karakteru zavisi od toga da li su rođene u januaru ili februaru.

Zašto se Vodolije razlikuju?

Iako dijele osnovne osobine, na ličnost utiču položaji Mjeseca, Merkura i Venere, ali i koncept dekada. Svaki horoskopski znak zauzima 30 stepeni na zodijačkom krugu i podijeljen je na tri dijela od po deset stepeni (dekada).

Svaka dekada traje otprilike deset dana. Većina januarskih Vodolija pripada prvoj dekadi, dok februarske pripadaju drugoj ili trećoj, što im daje različite energije.

Januarske Vodolije

Januarske Vodolije su najkreativnije među ovim znakom. Njima vlada isključivo Uran, najekscentričnija planeta, zbog čega teže životu koji je potpuno autentičan i drugačiji od drugih.

Upravo ta ekscentričnost ih često čini buntovnicima – oni nikada ne prate masu i ne igraju po tuđim pravilima, već uvek idu sopstvenim putem.

Februarske Vodolije

Pored uticaja Urana, februarske Vodolije su pod dodatnim uticajem Merkura (planeta komunikacije) ili Venere (planeta odnosa). Zbog toga im lakše ide uspostavljanje kontakta s drugima, a izgradnja dubokih veza ključna je za njihovu sreću.

Za razliku od stereotipa o ,,hladnim” Vodolijama, oni rođeni u februaru nemaju problem da pokažu emocije. Možda deluju smirenije nego što se očekuje, ali su zapravo veoma svjesni svojih osjećanja i otvoreni prema ljudima do kojih im je stalo, piše naj žena.

