Saberite cifre svog datuma rođenja i saznajte tačnu godinu kada ćete se obogatiti

Saberite sve cifre svog datuma rođenja dok ne dobijete jednocifren broj i on će vam reći kada stižu pare. Ne čekajte penziju, vaša zlatna godina može biti sutra.

Stari numerolozi su znali da se protiv sudbine ne može, ali se sa njom može igrati ako znate pravila. Džaba vam sav trud ako plivate uzvodno, dok vam brojevi govore da sačekate pravi trenutak.

Kako se računa kod za pare?

Uzmite papir i olovku, nema potrebe za filozofijom. Treba vam samo vaš datum rođenja.

Saberite dan, mjesec i godinu rođenja. Ako dobijete dvocifren broj, sabirajte te dvije cifre dok ne ostane samo jedna.

Primjer: Ako ste rođeni 15.08.1982.

Računica ide ovako: 1 + 5 + 0 + 8 + 1 + 9 + 8 + 2 = 34.

Dalje sabirate: 3 + 4 = 7.

Vaš lični broj bogatstva je sedmica.

Ovaj prost postupak je mapa vašeg uspjeha. Datum rođenja otkriva bogatstvo za svaki broj pojedinačno.

Šta vam je sudbina namijenila?

Broj 1: Vi ste rođeni da vodite, a ne da slušate. Vama pare stižu rano, često prije 30. godine, ali samo ako pokrenete nešto svoje.

Broj 2: Vaše bogatstvo ne dolazi od teškog rada, već preko drugih ljudi. Vama se smiješe pare kroz brak, partnerstvo ili porodično nasljedstvo.

Broj 3: Imate ludu sreću koju rijetko ko ima. Vama novac pada s neba kad se najmanje nadate, ali ga lako i trošite. Čuvajte se kocke.

Broj 4: Vama ništa neće pasti s neba i to je prava istina. Obogatit ćete se tek u srednjim godinama, i to isključivo teškim i poštenim radom.

Broj 5: Vi ste magnet za rizik. Vaša godina bogatstva dolazi onda kada skupite hrabrost da prodate sve i odete u inostranstvo ili promijenite život iz korijena.

Broj 6: Pare vam stoje u nekretninama ili porodičnom biznisu. Nemojte bježati od kuće, tu je vaš ćup sa zlatom.

Broj 7: Vi zarađujete glavom, a ne rukama. Vaše ideje vrijede milione, a bogatstvo vam dolazi iznenada, obično kroz neku inovaciju ili internet.

Broj 8: Ovo je najmoćniji broj za novac. Vama je suđeno da budete bogati, ali pazite – osmica traži balans, inače uzima zdravlje za pare.

Broj 9: Vaše bogatstvo je tamo gdje najmanje očekujete. Često dolazi kroz humanitarni rad ili poslove koji pomažu drugima. Karma vas nagrađuje.

Caka koju bogataši kriju u novčaniku

Postoji jedan trik koji svi imućni ljudi znaju, a šute kao zaliveni. Nikada, ali baš nikada ne dozvolite da vam novčanik bude potpuno prazan.

Uvijek u nekoj pregradi čuvajte jednu novčanicu koju ne trošite ni za živu glavu. Ona služi kao „mamac“ za ostale pare. To je energija koja se vrti.

Isprobajte ovu računicu odmah. Nije bruka željeti bolji život, bruka je ne uraditi ništa po tom pitanju. Da li smijete javno da napišete koji ste broj dobili ili se plašite da vas ne ureknu? prenosi Novi

