Snijeg (ponovo) u BiH: Meteorolozi najavljuju još i kišu, maglu, vjetar

Temperature zraka u 7 sati: Bugojno 0 stepeni, Drvar i Ivan Sedlo 1, Bihać, Sanski Most i Zenica 2, Jajce i Livno 4, Sarajevo i Tuzla 5, Gradačac i Mostar 7 stepeni. Atmosferski tlak je u Sarajevu iznosio 923 milibara, za 20 milibara je niži od normalnog i sporo opada.

Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana, smanjenje oblačnosti. U ranim jutarnim satima jača kiša u istočnim područjima zemlje, a na planinama će padati i snijeg. Tokom dana lokalno može padati slaba kratkotrajna kiša. Vjetar je slab, u jutarnjim satima jugo, zatim vjetar mijenja smjer na sjever i sjeverozapad. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 4 i 10, na jugu zemlje do 12 stepeni.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana povremeno može pasti malo kiše. Najviša dnevna temperatura zraka oko 5 stepeni.

Objavljena je prognoza do četvrtka:

U utorak 27. januar 2026. u Hercegovini i jugozapadu Bosne pretežno sunčano vrijeme. U većem dijelu Bosne prije podne više niske oblačnosti, po kotlinama i magle, a pretežno sunčano u drugoj polovini dana. Vjetar je slab, prije podne sjevernog i sjeverozapadnog smjera. U drugoj polovini dana vjetar mijenja smjer na jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -2 i 2°C, na jugu zemlje do 5°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 5 i 10°C, na jugu zemlje do 12°C.

U srijedu 28. januar 2026. očekuje se jače naoblačnje sa zapada koje će usloviti kišu. Glavnina padavina je na području Hercegovine, zapadu i jugozapadu Bosne. U većem dijelu Bosne slabije padavine. Na vrhovima planina će padati i snijeg. Vjetar je umjerene jačine, povremeno sa jakim udarima, južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -2 i 3°C, na jugu zemlje do 5°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 6 i 12°C.

U četvrtak 29. januar 2026. umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Padavine su češće na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. U većem dijelu Bosne slabi lokalni pljuskovi. Vjetar je slab do umjerene jačine južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 6°C, na jugu zemlje do 8°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 6 i 12°C, navodi se u prognozi Federalnog hidrometeorloškog zavoda, prenosi Radiosarajevo.

