Zbog čega nam je vitamin D posebno potreban tokom zime

Razlog je jednostavan: vitamin D se u najvećoj mjeri stvara u koži pod utjecajem sunčeve svjetlosti, a zimi su dani kraći, sunce slabije, a većinu vremena provodimo u zatvorenim prostorima, potpuno zaklonjeni. Posljedica toga je pad nivoa vitamina D kod velikog broja ljudi, često i bez vidljivih simptoma.

Vitamin D ima ključnu ulogu u očuvanju zdravlja kostiju i zuba jer omogućava pravilnu apsorpciju kalcijuma i fosfora. Njegov nedostatak može dovesti do slabljenja koštane mase, bolova u kostima i mišićima te povećanog rizika od prijeloma, posebno kod starijih osoba. Međutim, njegova uloga ne završava na kostima. Vitamin D snažno utječe i na imuni sistem, pomažući organizmu da se efikasnije brani od infekcija, što je naročito važno u sezoni prehlada i gripe.

Tokom zime, kada su respiratorne infekcije učestalije, adekvatan nivo vitamina D može doprinijeti boljoj otpornosti organizma i bržem oporavku. Također, istraživanja povezuju nizak nivo ovog vitamina s umorom, padom energije i lošijim raspoloženjem, što može dodatno pojačati osjećaj tromosti i bezvoljnosti karakterističan za zimski period.

Upravo zato zimi treba obratiti posebnu pažnju na unos vitamina D, bilo kroz ishranu bogatu ovom hranjivom materijom ili uz konsultaciju s ljekarom putem suplemenata. Održavanje optimalnog nivoa vitamina D pomaže tijelu da ostane snažno, otpornije i u boljoj ravnoteži tokom najhladnijeg dijela godine.

Najbogatiji prirodni izvori vitamina D su masne ribe poput lososa, skuše, sardine i tune, koje se preporučuju nekoliko puta sedmično jer osim vitamina D sadrže i zdrave omega-3 masne kiseline.

Iako se vitamin D može unijeti hranom, često je teško dostići preporučene dnevne količine samo putem ishrane, posebno zimi. Zbog toga se u praksi često kombinuju pravilna ishrana i suplementacija, uz prethodni savjet ljekara ili farmaceuta, kako bi se osigurao optimalan unos i očuvalo opće zdravlje, prenosi Klix.

