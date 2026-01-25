Dnevni horoskop za 25. januar 2026.

OVAN

Vreme je da idete dalje i da prošlost ostavite iza sebe. Očekuje vas period u kom ćete imati nova poznanstva. Pazite šta jedete.

BIK

Voljena osoba će pokušati da vas nagovori na neke nove ideje. Pred vama je period ljubavnog eksperimentisanja. Problemi sa sinusima.

BLIZANCI

Uspjećete da ostvarite dobar odnos sa osobom do koje vam je stalo. Odlično se osjećate.

RAK

Nova ljubavna dešavanja uskoro dolaze u vaš život. Unutar sebe osjećate da ste spremni za promjene. Problemi sa očima.

LAV

S voljenom osobom imate nesuglasice i nije vam lako da postignete kompromis. Izbjegavajte pretjeran napor.

DJEVICA

Očekuje vas povratak osobe prema kojoj ste gajili veoma jaka osećanja u prošlosti. Odlično se osjećate.

VAGA

Partner ne zna na koji način da se postavi u odnosu s vama. Moguće je da ga stavljate na muke. Potreban vam je odmor.

ŠKORPIJA

Ukoliko ste slobodni, očekuje vas faza u kojoj ćete imati priliku za nova poznanstva i flert na ljubavnom polju. Problemi s cirkulacijom.

STRELAC

Želite da vaš odnos s voljenom osobom bude opušten. Zdravlje je sasvim dobro i osećate se odlično.

JARAC

Ljubav sa osobom iz inostranstva vam se dešava neočekivano. Niste planirali vezu na daljinu, ali vam se desila. Izbjegavajte alkohol.

VODOLIJA

Imate emotivne kočnice zbog kojih sada niste spremni za ozbiljniju emotivnu vezu. Bez problema sa zdravljem.

RIBE

Stanje u braku je postalo nestabilno, ali još nije kasno da neke probleme rešite ako im se budete posvetili. Čuvajte se povreda.

