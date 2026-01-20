Vladavina Vodolije im izmiče tlo pod nogama, donosi svađe i nemir: 3 znaka koji će odbrojavati dane do 19. februara

Vladavina Vodolije se generalno smatra pozitivnijim periodom za sve znakove Zodijaka nego sezona Jarca, jer vlada drugačija energija, piše glossy.

Nastupaju nezavisnost, avanturistički duh i rušenje granica, uz veću dozu ekscentričnosti, kada svi dajemo sebi oduška i pokazujemo ko smo zaista i ne marimo za komentare.

Vladavina Vodolije ruši prepreke

Ulazak Sunca u znak Vodolije naglašava promene, nekonvencionalna rješenja, bunt protiv ustaljenih pravila i potrebu za slobodom. Ovo je vrijeme u kojem kolektivne teme, ideje o budućnosti i društvene promjene dolaze u prvi plan, dok se od svih znakova traže fleksibilnost, otvoren um i spremnost da se izađe iz zone komfora.

Ipak, ekscentrična energija Vodolije ne prija svima jednako. Nekim znakovima ovaj tranzit donosi osjećaj gubitka kontrole, emotivnu napetost ili praktične prepreke koje ih teraju da preispitaju svoje navike i sigurnosti.

Tokom vladavine Vodolije, sledeća tri znaka mogu imati posebno zahtjevan period.

Bik

Bikovima energija Vodolije deluje destabilizujuće jer direktno udara na njihovu potrebu za sigurnošću, rutinom i jasnom strukturom.

U ovom periodu mogu da se suoče s neočekivanim promenama na poslu ili u porodičnim odnosima, što će im teško padati jer vole da unapred znaju na čemu su. Mnogi Bikovi će imati utisak da ih okolnosti teraju da se prilagođavaju nečemu što im nije prirodno.

Finansijska pitanja, takođe, mogu biti izvor stresa, naročito ako se pojave neplanirani troškovi. Emotivno, Bik može da bude još tvrdoglaviji i zatvoren, što dodatno komplikuje odnose s drugima. Ključna lekcija za njih biće učenje kako da puste kontrolu i prihvate da promjene ne moraju uvijek da znače gubitak.

Rak

Rakovi tokom vladavine Vodolije mogu da osjete pojačanu emotivnu nesigurnost i unutrašnji nemir.

Energija ovog vazdušnog znaka suviše je hladna i racionalna za njihovu senzibilnu prirodu, pa mogu imati utisak da ih okolina ne razume ili ne pruža podršku kakvu očekuju. Porodične teme i bliski odnosi dolaze na test, a Rakovi se mogu povući u sebe umesto da otvoreno govore o onome što ih muči.

Postoji i sklonost ka preispitivanju prošlih odluka, što može dovesti do melanholije. Na poslu Rak ima osećaj da se od njega traži previše prilagođavanja novim pravilima ili ljudima. Ovaj tranzit ih uči kako da postave emotivne granice i ne shvataju sve previše lično.

Škorpija

Pripadnicima znaka Škorpije vladavina Vodolije donosi tenziju između želje za dubinom i potrebe okoline za distancom i racionalnošću.

Mogu se pojaviti konflikti u odnosima, naročito ako Škorpija pokuša da zadrži kontrolu ili da stvari drži “iza zatvorenih vrata”. Ovaj period često donosi iznenadne preokrete, otkrivanje tajni ili situacije koje ih teraju da se suoče s onim što su potiskivali.

Što se tiče emotivnog plana, Škorpije mogu da budu nervoznije nego inače, sa osjećajem da im tlo izmiče pod nogama. Na poslu im promjene u timu ili načinu rada mogu izazvati otpor i frustraciju. Vladavina Vodolije od Škorpija traži da nauče da vjeruju procesu i da ne pokušavaju sve da drže pod svojom kontrolom.

