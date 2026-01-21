Francuska traži NATO vježbu na Grenlandu

Francuska je zatražila NATO vježbu na Grenlandu i spremna je doprinijeti istoj, saopćio je u srijedu ured francuskog predsjednika Emmanuela Macrona.

Vijest o zahtjevu dolazi dok američki predsjednik Donald Trump dolazi u Davos, Švicarska, u srijedu, gdje će najvjerovatnije iskoristiti Svjetski ekonomski forum kako bi pojačao svoje nastojanje za preuzimanje Grenlanda, uprkos evropskim protestima, u najvećem narušavanju transatlantskih odnosa u decenijama.

Govoreći u Davosu u utorak, Macron je rekao da Evropa “neće popustiti pred nasilnicima niti biti zastrašena”, u oštroj kritici Trumpove prijetnje da će nametnuti visoke tarife ako Evropa ne dozvoli da preuzme Grenland.

Lideri NATO-a su upozorili da Trumpova strategija oko Grenlanda može uzdrmati savez. Trump je povezao Grenland s nezadovoljstvom što nije dobio Nobelovu nagradu za mir, pišu Vijesti.ba.

