Najzgodnije žene rađaju se u ovim znakovima

Pitanje ko su najzgodnije žene po horoskopu nije pokušaj da se ljepota mjeri objektivno, nego više igra sa stereotipima koje vežemo uz znakove. Tu se ne govori samo o crtama lica ili tijelu, nego i o energiji, stavu, načinu na koji netko uđe u prostoriju i ostavi dojam.

Horoskop tu dođe kao okvir za opis različitih tipova privlačnosti – one tihe, one dominantne, one misteriozne ili one koju primijetiš prije nego što išta kaže. Zato se pojedini znakovi stalno vraćaju kao “favoriti”, iako će svaki astrolog reći da su ascendent, Venera i cijela karta često važniji od samog Sunca.

Vaga

Žene rođene u znaku Vage često nose reputaciju prirodno lijepih. Tu nije riječ samo o fizičkim crtama, nego o ukusu, mjeri i dojmu sklada. Vaga zna kako se obući, kako se kretati i kako se predstaviti, a da ništa ne djeluje napadno. Njezina je privlačnost profinjena i elegantna, i mnogima jednostavno sjedne – rijetko će netko reći da mu je Vaga neprivlačna, čak i kad mu nije osobni tip.

Lav

Lavice se ne trude biti najzgodnije, ali vrlo često upravo tako ispada. Njihova ljepota dolazi iz samopouzdanja, držanja i osjećaja da znaju svoju vrijednost. Imaju energiju glavnog lika: osmijeh koji puni prostor, kosu koju pamtiš i stav koji ne traži dopuštenje. Kod Lavice je često manje važno kako izgleda, a puno važnije kako se nosi – i baš je to čini jako privlačnom.

Škorpion

Škorpionka rijetko prolazi kao klasična ljepotica, ali gotovo uvijek kao – neodoljiva. Njezina privlačnost je u pogledu, tišini, misteriju i osjećaju da iza svega postoji dubina. To je ljepota koja se ne otkriva odmah, nego s vremenom postaje sve jača. Škorpionke su sinonim za intenzitet, a taj intenzitet mnogima je nemoguće ignorirati.

Bik

Žene u znaku Bika često imaju mekšu ljepotu: tople crte, ugodan glas i smirujuću prisutnost. Njihova privlačnost nije agresivna, nego tjelesna i senzualna, skoro opipljiva. Bik zna uživati u svom tijelu i u stvarima koje ga naglašavaju, a ta povezanost sa sobom djeluje vrlo zavodljivo. To je tip ljepote koji se veže uz dodir, blizinu i osjećaj sigurnosti, piše index.

Ovan

Ovan možda nema uvijek savršene proporcije, ali ima iskru. Njihova privlačnost dolazi iz energije, direktnosti i hrabrosti. Žene Ovnovi često djeluju sportski, živo i pomalo buntovno, s pogledom koji poručuje da se ne boje ničega. To je ljepota akcije, brzine i stava – i mnogima je baš ta nefiltrirana energija najprivlačnija.

Vodenjak

Vodenjakinje su često one za koje ljudi kažu da su zgodne, ali ne znaju točno objasniti zašto. Njihova privlačnost leži u drugačijem: u neobičnim crtama, neočekivanom stilu ili distanci koja djeluje intrigantno. To nije ljepota koja se svima sviđa, ali kad se nekome svidi – teško je zaboravi. Vodenjak ima onu cool energiju koju pamtite.

