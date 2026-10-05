Skok SDA, SDP-a i SBiH-a, konstanta HDZ-a, pad DF-a u FBiH

Pri poređenju je, međutim, važno posmatrati ne samo broj osvojenih glasova nego i procenat glasova, posebno zbog manje izlaznosti na ovogodišnjim izborima.

SDA: 24,40 → 30,63 posto

SDA je 2022. godine osvojila 238.116 glasova ili 24,40 posto, dok prema aktuelnim rezultatima 2026. ima 229.213 glasova ili 30,63 posto.

Iako je to 8.903 glasa manje, udio SDA porastao je za čak 6,23 procentna poena. SDA je tako dodatno učvrstila poziciju najjače političke stranke u Federaciji BiH.

SDP: 13,46 → 15,40 posto

Slična situacija je i sa SDP-om BiH. Ova stranka je 2022. osvojila 131.328 glasova ili 13,46 posto, a sada ima 115.260 glasova ili 15,40 posto.

SDP trenutno ima 16.068 glasova manje nego prije četiri godine, ali je njegov udio porastao za 1,94 procentna poena.

HDZ BiH: 13,38 → 13,56 posto

Koalicija predvođena HDZ-om BiH imala je 2022. godine 130.566 glasova ili 13,38 posto. Sada ima 101.432 glasa ili 13,56 posto.

U apsolutnom broju riječ je o 29.134 glasa manje, ali je procentualni udio praktično zadržan, uz blagi rast od 0,18 procentnih poena.

SBiH: 3,74 → 9,01 posto

Najveći napredak ostvarila je Stranka za Bosnu i Hercegovinu.

SBiH je sa 36.465 glasova ili 3,74 posto iz 2022. godine došla do 67.405 glasova ili 9,01 posto.

To je čak 30.940 glasova više, dok je udio SBiH povećan za 5,27 procentnih poena. Stranka je tako više nego udvostručila svoj udio u ukupnom broju glasova.

NiP i partneri: 6,88 → 6,52 posto

Lista okupljena oko Naroda i Pravde trenutno ima 48.794 glasa ili 6,52 posto. NiP i tadašnji partneri su 2022. imali 67.191 glas ili 6,88 posto.

To predstavlja 18.397 glasova manje, dok je procentualni udio smanjen za 0,36 procentnih poena.

DF/GS: 11,04 → 6,03 posto

Najveći pad među vodećim političkim opcijama bilježi lista Željko Komšić – Za građansku državu – DF/GS.

Sa 107.736 glasova ili 11,04 posto iz 2022. pala je na 45.105 glasova ili 6,03 posto.

DF/GS trenutno ima čak 62.631 glas manje, a udio je smanjen za ogromnih 5,01 procentnih poena.

Naša stranka: 5,21 → 3,85 posto

Naša stranka je 2022. osvojila 50.820 glasova ili 5,21 posto, a sada ima 28.780 glasova ili 3,85 posto.

To je 22.040 glasova manje, uz pad udjela za 1,36 procentnih poena.

SBB: 2,83 → 1,30 posto

SBB je sa 27.600 glasova ili 2,83 posto iz 2022. pao na 9.712 glasova ili 1,30 posto.

To predstavlja gubitak 17.888 glasova, dok je procentualni udio smanjen za 1,53 procentna poena.

BHI: 1,86 → 1,15 posto

Bosanskohercegovačka inicijativa – Kasumović Fuad imala je 2022. godine 18.150 glasova ili 1,86 posto, dok sada ima 8.598 glasova ili 1,15 posto.

To je 9.552 glasa manje i pad od 0,71 procentni poen.

Kada se rezultati posmatraju procentualno, među najvećim dobitnicima izbora su SDA, SBiH i SDP.

SDA je svoj udio povećala za 6,23 procentna poena, SBiH za 5,27, a SDP za 1,94 procentna poena. HDZ BiH je praktično zadržao udio iz 2022. godine.

Na drugoj strani, najveći pad bilježi DF/GS, čiji je udio smanjen za čak 5,01 procentnih poena. Slijede SBB sa padom od 1,53 i Naša stranka sa padom od 1,36 procentnih poena,pišu Vijesti

Debakl Isaka

Treba napomenuti da je lista Snaga naroda – Ramo Isak doživjela je pravi debakl na Općim izborima. Prema preliminarnim rezultatima za Zastupnički dom Parlamenta FBiH, lista Snaga naroda – Ramo Isak osvojila je 7.412 glasova, odnosno 0,99 posto.

Rezultati izbora 2026. još uvijek su preliminarni i ove razlike mogu se mijenjati kako bude završavano brojanje glasova.

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