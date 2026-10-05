Poznata imena novih državnih zastupnika, vraća se Nešić

On je osvojio kompenzacijski mandat koji pripada političkoj partiji DNS-NPS Banjac-Nešić.

Osim Nešića, u politički život se vraća bivši gradonačelnik Banje Luke i predsjednik Narodne skupštine RS – Igor Radojičić, prenosi Istraga.ba.

Istovremeno, iz Federacije BiH, sa liste Demokratske fronte, u Parlament BiH nije prošao još uvijek aktualni član Predsjedništva BiH Željko Komšić.

U nastavku Istraga objavljuje imena onih koji će dobiti mandat u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.

Najveći klub imat će SDA. Oni su osvojili devet direktnih mandata iz izbornih jedinica u Federaciji BiH. Male su šanse da dobiju mandat iz Republike Srpske, što će biti prvi put od Dejtona do danas da Bošnjaci nisu dobili državni mandat iz RS.

Iz izborne jedinice koju čine USK i Kanton 10 Livno državni mandat sa SDA-ove liste osvojio je Šemsudin Dedić. Iz izborne jedinice koju čine ZDK i SBK, SDA je osvojila tri mandata i to Mirsad Zaimović, Melika Mahmutbegović i Refik Lendo.

SDA iz izborne jedinice TK-PK daje Muamera Zukića, Midhata Čauševića i Mirelu Avdić. Haris Zahiragić, sa najviše preferencijskih glasova, osvojio je mandat u izbornoj jedinici koju čine KS i BPK. Iz izborne jedinice HNK-ZHK prošao je Šerif Špago. SDA nije osvojila nijednu kompenzaciju.

Drugi klub po veličini je SNSD-ov. Ova stranka će u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH imati šest mandata. I svi su osvojeni direktni.

SNSD je u tri izborne jedinice u RS osvojila po dva direktna mandata, pa će ovaj klub činiti: Srđan Amidžić, Snježana Novaković-Bursać. Obren Petrović, Sanja Vulić, Sandra Erkić i Radovan Višković.

SDP BiH ima pet mandata. Iz USK je prošao Albin Muslić, iz TK Jasmin Imamović, iz SBK Zukan Helez, iz KS Saša Magazinović. Osim toga, SDP je osvojio i jedan kompenzacijski mandat, a on pripada Azri Okić koja je bila druga na kompenzacijskoj listi. S obzirom na to da je nosilac kompenzacijske liste bio Saša Magazinović koji je osvojio direktni mandat, u Predstavničkim dom PS BiH ulazi Azra Okić.

HDZ BiH će imati četiri mandata u budućem sazivu Predstavničkog doma PS BiH. Direktne mandate osvojili su Marinko Čavara, Petar Kožul i Antea Čilić, dok je kompenzacijski mandat pripao Borjani Krišto.

Klub u Predstavničkom domu PS BiH će još imati i Stranka za BiH. Oni su dobili dva direktna mandata, u Sarajevu Džemal Smajić, u SBK-ZDK Zijad Krnjić. Pored toga, SBiH je osvojila i jedan kompenzacijski mandat, a on pripada Amri Švrakić.

Demokratska fronta će imati dva zastupnika. Jedan su osvojili direktno i u pitanju je mandat Zlatana Begića, osvojen u izbornoj jedinici TK-PK. Drugi mandat DF-a je kompenzacijski, što znači da će u Parlament ući – Dženan Džonlagić.

Na dva zastupnika je u NiP. Ova stranka je osvojila jedan direktni mandat u KS. To znači da će Elmedin Konaković biti državni zastupnik. S kompenzacijske liste NiP-a u Parlament ulazi Denis Zvizdić.

Po dva zastupnika će imati i opozicijske stranke iz RS. PSS Draška Stanivukovića osvojio je jedan direktni i jedan kompenzacijski mandat. Direktni mandat je osvojio Branislav Borenović, dok je kompenzacijski pripao Igoru Radojičiću.

Kada je u pitanju SDS, oni su osvojili dva direktna mandata i to Želimir Nešković i Darko Babalj,pišu Vijesti

Direktni mandat iz Federacije osvojio je i NES. Mandat je obnovio Jasmin Emrić.

Parlamentarna stranka na nivou BiH postaje i HDZ 1990. Kompenzacijski mandat osvojio je Ilija Cvitanović.

I Naša stranka osvojila je jedan kompenzacijski mandat. U Parlament ulazi predsjednica te stranke Sabina Ćudić.

Po jedan mandat, onaj kompenzacijski, osvojili su još DEMOS Petra Đokića (mandat dobio Nedeljko Jović), Ujedinjena Srpska Nenada Stevandića (mandat osvojio Milan Petković), Za pravdu i red Nebojše Vukanovića (mandat osvojio Milan Petković) i DNS – Nenad Nešić.

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