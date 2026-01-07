Svaštara

Razlika između lošeg sna i nesanice

San je od presudnog značaja za zdravlje i dobrobit, no povremene loše noći ne znače nužno da osoba pati od nesanice. Dr. Kler Rums, liječnica opće prakse, objašnjava da većina ljudi s vremena na vrijeme ima poteškoće sa spavanjem, najčešće zbog stresa, promjena dnevne rutine ili kasnih odlazaka na spavanje.

– Povremeni problemi sa snom obično nestanu kada prođe okidač, dok je nesanica prepoznat poremećaj spavanja – ističe dr. Rums.

Nesanica podrazumijeva poteškoće s uspavljivanjem, održavanjem sna ili preranim buđenjem, najmanje tri noći sedmično tokom tri mjeseca ili duže, uz negativan utjecaj na svakodnevno funkcioniranje. Osobe koje pate od nesanice često se tokom dana osjećaju iscrpljeno, imaju problema s koncentracijom, razdražljive su i primjećuju pad radne učinkovitosti ili problema u odnosima.

Za bolji san liječnica savjetuje dosljedno vrijeme buđenja, smanjenje konzumacije alkohola, izbjegavanje teških obroka prije spavanja, boravak na svježem zraku i redovnu tjelesnu aktivnost. Spavaća soba treba biti tamna i prohladna.

Ako problemi sa spavanjem traju duže od dvije sedmice, ne popravljaju se promjenama životnih navika i uzrokuju pojačanu tjeskobu pred spavanje, moguće je da se radi o nesanici. U tom slučaju preporučuje se razgovor s liječnikom, prenosi Avaz.


