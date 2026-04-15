Budite se u isto vrijeme usred noći? Ovaj signal ne biste trebali ignorisati

Iako se često smatra bezazlenim, učestalo prekidanje sna može imati značajan utjecaj na fizičko zdravlje, mentalno stanje i svakodnevno funkcioniranje.

Razlozi za noćna buđenja su različiti – od stresa i anksioznosti, preko loših navika spavanja, pa sve do zdravstvenih problema. Razumijevanje uzroka i posljedica ovog fenomena prvi je korak ka pronalaženju učinkovitih rješenja i ponovnom uspostavljanju kvalitetnog sna.

Migoljenje u raznim trenucima tokom noći je prilično uobičajeno, često uzrokovano bukom ili potrebom za korištenjem toaleta. Međutim, ako se to dešava redovno, to bi mogao biti pokazatelj nečeg ozbiljnijeg.

Ljekar Amir Khan otkriva razlog što se svaku noć budite u isto vrijeme. U epizodi svog podcasta No Appointment Necessary, ljekar je objasnio da uporno buđenje može biti posljedica visokog nivoa kortizola, hormona koji se oslobađa kada je vaše tijelo pod stresom.

“Kortizol ima ono što nazivamo dnevnim varijacijama, što znači da se tokom dana mijenja, pri čemu je njegov nivo veći ujutro i danju, a zatim noću počinje da opada. Međutim, ako ste stalno pod stresom, ne dobijate taj pad kortizola, koji vam je potreban da biste zaspali. Tako da zaspati postaje zaista, zaista teško”, naveo je.

On je naveo da to može dovesti do buđenja u tri ili četiri sata ujutro svake noći.

“Nivo kortizola počinje rasti oko tri ili četiri sata ujutro, a zatim vas počinje buditi zorom. Ako imate osnovni kortizol koji je već visok i on počne prirodno rasti u tri odnosno četiri sata ujutro, ustat ćete u tri ili četiri sata ujutro jer to više nije prirodni porast. Već ste počeli na mnogo višem nivou. To buđenje u tri ujutro je tako uobičajeno, zar ne? Toliko je uobičajeno”, naveo je, prenosi KLIX.

Facebook komentari