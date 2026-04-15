Ljekari upozoravaju: Ova navika povećava rizik od zatajenja srca za 15 %!

Znanstvenici sa Sveučilišta Vanderbilt otkrili su da visok unos natrija može samostalno potaknuti razvoj zatajenja srca, osobito kod osoba koje već pripadaju rizičnim skupinama, piše Kreni Zdravo.

Studija, objavljena u časopisu Journal of the American College of Cardiology: Advances, obuhvatila je više od 25.300 sudionika iz jugoistočnog dijela SAD-a. Riječ je uglavnom o populaciji s većim rizikom za srčane bolesti, uključujući osobe nižeg socioekonomskog statusa i afroameričku zajednicu.

Rezultati su zabrinjavajući. Sudionici su u prosjeku unosili gotovo dvostruko više natrija nego što se preporučuje, a takav način prehrane povezan je s 15 % većim rizikom od razvoja zatajenja srca.

Stručnjaci ističu da bi čak i manja smanjenja unosa soli mogla značajno smanjiti broj oboljelih, posebno u rizičnim skupinama.

Koliko soli je previše?

Preporuke Američkog udruženja za srce i drugih zdravstvenih tijela navode da dnevni unos natrija ne bi trebao prelaziti 2.300 mg. No, sudionici istraživanja unosili su u prosjeku čak 4.269 mg dnevno.

Čak 80 % ispitanika prelazilo je preporučenu granicu, a pokazalo se da svaki dodatni unos od 1.000 mg dnevno povećava rizik od zatajenja srca za dodatnih 8 %.

Važno je naglasiti da je povezanost između soli i zatajenja srca ostala snažna i nakon što su istraživači uzeli u obzir druge čimbenike poput pretilosti, razine tjelesne aktivnosti, kvalitete prehrane, kolesterola pa čak i visokog krvnog tlaka.

Male promjene mogu donijeti veliku razliku

Istraživači naglašavaju da smanjenje unosa soli – čak i u manjoj mjeri – može imati značajan učinak. Procjenjuju da bi smanjenje dnevnog unosa na 4.000 mg ili manje moglo smanjiti broj slučajeva zatajenja srca za oko 6,6 % u sljedećih deset godina.

Ipak, u praksi to nije uvijek jednostavno. U mnogim zajednicama s nižim prihodima pristup svježoj i zdravijoj hrani s manje soli je ograničen, a dostupnost kvalitetnih trgovina često je problem.

Zašto je ovo važno za vaše zdravlje?

Zatajenje srca predstavlja ozbiljan zdravstveni problem i uzrokuje stotine tisuća smrti godišnje. Osim osobnih posljedica, financijski teret za zdravstveni sustav je ogroman.

Stručnjaci procjenjuju da bi smanjenje unosa soli moglo smanjiti zdravstvene troškove za gotovo dvije milijarde dolara godišnje.

