Ova namirnica može ublažiti mamurluk nakon alkohola

Prema riječima doktorice pulmologije i intenzivne njege, poznate na TikToku pod imenom @neenziemd, konzumiranje sira prije alkohola može smanjiti rizik od mamurluka.

U viralnom videu koji je privukao veliku pažnju korisnika društvenih mreža, doktorica objašnjava da sir sadrži kombinaciju proteina, masti i složenih ugljikohidrata koji usporavaju apsorpciju alkohola u krvotok. Na taj način tijelo ima više vremena da preradi alkohol, što može ublažiti njegove negativne efekte,pišu Vijesti

“Sir pomaže jer oblaže želudac i smanjuje nagli ulazak alkohola u krv”, pojasnila je. Osim toga, ističe da ova namirnica sadrži važne nutrijente koji se tokom konzumacije alkohola troše.

Riječ je prije svega o vitaminima B kompleksa i kalciju. Vitamini B skupine ključni su za proizvodnju energije i normalno funkcionisanje nervnog sistema, dok kalcij igra važnu ulogu u radu mišića i živaca.

Ipak, doktorica naglašava da nijedna metoda ne može u potpunosti spriječiti mamurluk. “Najbolja opcija je uvijek ne piti alkohol. Ali ako već planirate piti, barem pojedite malo sira prije toga”, savjetovala je.

Njena poruka izazvala je veliki interes na društvenim mrežama, a mnogi korisnici su u komentarima priznali da će ovaj savjet svakako isprobati već pri narednom izlasku.

