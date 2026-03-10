I njima da svane: Tri znaka će se od 15. marta konačno rješiti svih dugova

Vodolija, Škorpija i Jarac su horoskopski znakovi koji će od 15. marta zaboraviti na prazan novčanik. Novac će im stizati iz pravaca koje nisu ni očekivali, u iznosima koji rješavaju sve odjednom. Dugovi koji su ih pritiskali mjesecima počinju da nestaju jedan po jedan, piše b92.

Vodolija – isplata koja je čekala prestaje da čeka

Vodoliji od 15. marta stiže novac koji je bio zaglavljen – stara isplata, povraćaj poreza ili dug koji je otpisan iz glave. Nije to mali iznos koji samo zakrpi rupu, to je suma koja zatvara stare obaveze i ostavlja nešto sa strane. Novčanik koji je bio prazan počinje da se puni brže nego što Vodolija može da isprati.

Pored toga, nova poslovna prilika koja se pojavljuje sredinom marta donosi stabilan prihod koji Vodolija nije imala godinama. Dugovi prema banci i prijateljima se zatvaraju jedan po jedan, a na računu ostaje više nego što je bilo u posljednjih godinu dana.

Škorpija – pare stižu odakle se ne očekuje

Škorpija je navikla da se bori za svaki dinar, ali od 15. marta ta borba prestaje. Stari dug koji je bio otpisan vraća se do posljednje pare, a nova poslovna ponuda koja stiže bez najave donosi cifre o kojima Škorpija nije smela ni da sanja. Novčanik koji je bio prazan počinje da se puni na način koji menja sve planove za proljeće.

Nije to kraj. Sredinom marta Škorpiji se rješava i jedno imovinsko pitanje koje je stagniralo godinama. Bilo da je riječ o nasljedstvu, sudskom sporu ili staroj potraživanju, novac koji stiže briše sve minuse odjednom. Škorpija od 15. marta konačno diše punim plućima.

Jarac – kraj stezanja kaiša

Jarac je godinama stezao kaiš i odricao se svega. Od 15. marta to se menja jednom zauvek. Posao koji je dugo stajao kreće, ugovor koji se razvlačio potpisuje se, a neočekivana ponuda donosi novac koji pokriva sve dugove odjednom. Jarac od sredine marta neće prepoznavati svoj novčanik.

Pored poslovnog preokreta, Jarcu se sredinom marta vraća i novac koji je pozajmio i odavno otpisao. Svaki dinar koji je čekao stiže odjednom, i Jarac konačno može da planira budućnost bez straha od računa koji čekaju.

