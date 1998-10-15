Stiže nam Bijeli Mjesec zvani Selena i trajat će do 12. oktobra: Ako ste rođeni ovog datuma, dobit ćete jasne smjernice kako da sredite svoj život i napredujete

Tokom tranzita svjetle karmičke tačke kroz znak Djevice, počinjemo da primećujemo detalje koji su nam ranije izmicali, čujući tihe signale koje je ranije zaglušila buka. Bijeli Mjesec (Selena) osvjetljava pravi put, a Djevica nam pomaže da vidimo kuda tačno taj put vodi.

Kada Bijeli Mjesec, svjetla karmička tačka, pređe kroz znak Djevice, dolazi do suptilnog poravnanja koje se osjeća u našem svakodnevnom životu: u načinu na koji planiramo posao, kako brinemo o sebi, kako primijećujemo detalje koji su nam ranije izmicali, objašnjava astrologškinja Marina Sokolova.

Koje poruke šalje Bjeli Mijesec?

Dakle, 13. marta u 11:30 (+2 GMT), Bijeli Mjesec ulazi u Djevicu do 12. oktobra 2026. I sve oko vas počinje da vam govori gdje treba da usporite, šta da prilagodite, šta da slušate. Odjednom postaje jasno šta zahtjeva pažnju, a šta je dugo vapilo za suptilnim, gotovo neprimijetnim ažuriranjem.

Drevne legende govore da svijet ima posebnu vatru – skrivenu, meku, gotovo bestežinsku. Nemoguće ju je videti golim okom, ali je lako osjetiti kada svjetlost unutra iznenada postane jača.

Ova vatra se nazivala svjetlošću Bijelog Mjeseca (Selena) — svetlošću koja nosi sliku punog mjeseca. U mitovima, ona simbolizuje trenutak kada se svet potpuno otkriva: sve je vidljivo, sve je jasno, sve diše svojim pravim oblikom. Ova svetlost ne zasljepljuje niti ugnjetava; ona podseća na celinu, na završetak ciklusa, na onaj trenutak kada se unutrašnje i spoljašnje poklapaju.

Selena drži upravo tu sliku – svetlost koja sakuplja rasute dijelove iskustva i ujedinjuje ih u jedinstvenu celinu, poput punog mjeseca – kulminacije lunarnog puta.

U mitovima, ona se pojavljuje kada osoba treba da se sjeti nečeg važnog. Njeno prisustvo se osjeća kao nežno unutrašnje uzbuđenje, poput iznenadne jasnoće koja dolazi bez napora. Bijeli Mjesec ne stiže sa glasnim znacima – ona ​​deluje suptilno, kroz snove, slučajne riječi, neočekivane susrete i male uvide.

Ona je poput lutalice koja hoda od srca do srca, sakupljajući rasute iskre smisla i vraćajući ih onima koji su nekada izgubili orijentaciju. Legende je nazivaju čuvarom svetlosti, koja pomaže da se vidi ono što je dugo ostalo u senci: zaboravljena želja, tihi san, važan pomisao koji je čovek odložio za kasnije.

Svjetlost Bijelog Mjeseca je meka, ali precizna

Ona obasjava prostor oko nas, i u toj svetlosti postaje lakše razaznati, razumjeti i izabrati. Osoba ostaje verna sebi, ali počinje da vidi dublje, pažljivije, jasnije.

Stoga se njegovi tranziti osjećaju kao suptilno kretanje vazduha u prostoriji u kojoj prozori nisu dugo otvarani. Sve ostaje na svom mestu, ali prostor postaje drugačiji – čistiji, svjetliji, mirniji. I u tom svjetlu, pojavljuju se odgovori koje je ranije bilo teško primijetiti.

Arhetip Djevice je priča o pažljivosti i suptilnom razumjevanju svijeta. Tamo gdje događaji deluju haotično, ona vidi strukturu. Tamo gdje sve djeluje nasumično, ona primećuje obrasce. Njena energija je poput ruku koje pažljivo sređuju stvari na policama, omogućavajući prostoru da ponovo slobodno diše.

Kada Bijeli Mesec uđe u Djevicu, njegova svetlost dobija oblik. Čini se kao da prolazi kroz fino sito zemlje, trava i ritmova prirode. U ovom prostoru, njegov sjaj dobija oblik, a unutrašnji uvidi se transformišu u jasne korake.

Devica pozdravlja Bijeli Mjesec kao čuvar zemaljske mudrosti. Ona osjeća kretanje tla, razaznaje jezik biljaka i oseća trenutak kada se život budi u semenu. Njena energija sakuplja rasute iskre svjetlosti i upliće ih u prirodni poredak svijeta.

U Djevici, Bijeli Mjesec se otkriva sa posebnom suptilnošću

Njegova svjetlost osvjetljava detalje, male gestove i jednostavne radnje koje čine temelj dana. Sve oko nas postaje smislenije: svaka misao nalazi svoje mesto, svaka odluka svoj ritam, svaka namera svoj oblik.

Bijeli Mjesec (Selena) se zadržava u jednom horoskopskom znaku približno sedam mjeseci. Njegov ciklus je sedam godina.

Za sve rođene u narednim mjesecima, natalni Bijeli Mjesec je u Djevici:

17. mart – 16. oktobar 1963.

18. mart – 15. oktobar 1970.

16. mart – 15. oktobar 1977.

15. mart – 14. oktobar 1984.

15. mart – 14. oktobar 1991.

15. mart – 14. oktobar 1998.

15. mart – 13. oktobar 2005.

14. mart – 12. oktobar 2012.

14. mart – 12. oktobar 2019.

Ljudi rođeni između sredine oktobra i sredine marta ne mogu imati Bijeli Mjesec u Djevici. Karmičko značenje ovde je veoma direktno. Bijeli Mjesec otkriva onaj dio unutrašnjeg iskustva gdje čovjek najlakše pronalazi pravi smjer. Bijeli Mjesec u Djevici pomaže da se to postigne kroz red, preciznost, pažnju posvećenu detaljima i sposobnost da se osjeti prirodni ritam života.

Kada je Bijeli Mjesec u Djevici, njegova svjetlost se manifestuje kroz red, čistoću, pažnju posvećenu detaljima i poštovanje prirodnog ritma života. Da bi se pojačao njegov uticaj, važno je delovati u oblastima gde se Devica oseća samopouzdano. Ovde se ne radi o strogim pravilima, već o nežnom poravnanju koje vraća osećaj utemeljenosti.

Šta pomaže da se dobije podrška Bijelog jMeseca u Djevici

1. Dovođenje stvari u red kroz male korake

Bijeli Mjesec u Djevici se otkriva kroz jednostavne radnje: čišćenje stola, organizovanje dokumenata, čišćenje nepotrebnog prostora. Ovo nije samo svakodnevni posao – to je način da se svetlosti da mesto da zasija.

2. Briga o tijelu

Djevica se povezuje sa fizičkom jasnoćom. Održavanje zdravlja, lagani rituali brige o sebi i obraćanje pažnje na ishranu i rutinu pomažu Seleni da se energija manifestuje mirnije i jasnije.

3. Pažnja posvećena detaljima

Kada osoba primeti male detalje koji su joj ranije izmicali, Bijeli Mjesec se ojačava. To može uključivati preciznost u rečima, tačnost u postupcima i promišljenost u planovima.

4. Jednostavni, ali redovni rituali

Djevica voli ritam. Ponavljajuće radnje – jutarnje rutine, vođenje liste obaveza, vođenje domaćinstva – stvaraju unutrašnju stabilnost, što omogućava Seleninom svjetlu da jače sija.

5. Čista namjera

Bijeli Mjesec u Djevici je posebno osjetljiv na ono što osoba radi „iznutra“. Kada postupci proizilaze iz jasnog, smirenog motiva, problemi postepeno nestaju.

Selena u Djevici ne zahteva nagle korake; dovoljni su mali, ali precizni pokreti. Svaka takva akcija je poput sićušne iskre svjetlosti koja ujednačava prostor oko nje.

