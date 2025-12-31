Ovo trebate obući ako želite sreću u 2026. godini

Naime, pažljivo birani odjevni komadi za doček Nove godine nose i snažnu simboliku – sreće, ljubavi, uspjeha i prosperiteta. Od skrivenog crvenog donjeg veša kao simbola romantike do šljokica koje prizivaju blagostanje, svaki detalj ima svoje značenje. Evo i koje.

Crveni donji veš – univerzalni simbol sreće

Crvena boja godinama simbolizira vatru, energiju i sreću u ljubavi, pa se crveni donji veš smatra najjačim novogodišnjim amajlijama. Nosi se skriveno ispod bilo koje kombinacije kako bi privukao ljubav i strast u godini koja dolazi. Ulazite li u Novu godinu u paru, tradicija kaže da se crveni donji veš „aktivira“ poljupcem ispod novogodišnje jelke – još jednog snažnog simbola ovog perioda.

Šljokice i lame – blistavilo za finansijsku sreću

Šljokice i tkanine s lame efektom simboliziraju novac, uspjeh i sjajnu budućnost. Idealne su za glamurozan doček u restoranu, hotelu ili na svečanom prijemu – bilo da je riječ o šljokičastoj haljini, mini-suknji ili topu. Za kućne zabave ili opuštenije varijante, kombinujte sjajne komade s mat materijalima. Prema simbolici, šljokice poput zvijezda na nebu privlače dobre prilike. Bonus – savršeno reflektiraju svjetla i čine vas izuzetno fotogeničnima.

Novi trend – totalno bijelo

Bijela boja simbolizira novi početak, oslobađanje od loših obrazaca iz prošlosti i svjež start. Uz to, bijela u jednoj od svojih nijansi, daje snažan modni smjer godini koja dolazi. Kako je nositi u novogodišnjoj noći? Bijela haljina, košulja ili pulover, bijela suknja u kombinaciji sa šljokicama, bijeli kaput ili upečatljivi modni dodaci poput šalova i šubara – sve su to ideje za efektan, ali drugačiji total look.

Zlatna boja i zlatni detalji – simbol bogatstva i uspjeha

Zlatna boja kroz nakit, dugmad, kaiševe ili obuću simbolizira finansijski uspjeh, luksuz i obilje, a u tradiciji se vezuje i za božansko bogatstvo. Preporučuje se da se zlato kombinuje s još jednim simbolom sreće pri ulasku u Novu godinu. Posebno se ističe broj sedam – nosite komade sa sedam elemenata: sedam dugmadi na sakou, sedam narukvica, tankih ogrlica ili drugih detalja – navodi ModniAlmanah, prenosi Avaz.

Facebook komentari