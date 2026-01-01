CIA: Ukrajina nije ciljala Putinovu rezidenciju u napadu dronom

Američka Centralna obavještajna agencija (CIA) procijenila je da Ukrajina u nedavnom napadu dronovima nije ciljala rezidenciju ruskog predsjednika Vladimira Putina, uprkos tvrdnjama koje je Putin iznio tokom telefonskog razgovora s američkim predsjednikom Donaldom Trampom (Donald Trump). Ovu procjena, o kojoj je Trampa u srijedu informisao direktor CIA-e Džon Retklif (John Ratcliffe), dovodi u pitanje narativ Kremlja, objavio je CNN.

Od bijesa do sumnje

Rusija je u ponedjeljak javno optužila Ukrajinu da je pokušala napasti Putinovu rezidenciju, a Tramp je novinarima potvrdio da mu je Putin to lično rekao. Američki predsjednik je tada izjavio da ga je navodni napad uznemirio, rekavši da mu se “ne sviđa” i da “nije dobro”, dodajući kako je zbog toga “veoma ljutit”. Iako je priznao da je “moguće” da su optužbe netačne, naveo je: “Ali predsjednik Putin mi je jutros rekao da jeste.”

Tramp o navodnom napadu na Putinovu rezidenciju: “To bi bilo jako loše”

Međutim, nakon brifinga direktora CIA-e, Tramp je zauzeo znatno skeptičniji stav. U srijedu je na društvenoj mreži Truth Social podijelio poveznicu na uvodnik New York Posta pod naslovom: “Putinovo ‘napadačko’ busanje pokazuje da Rusija stoji na putu miru.”

Uredništvo New York Posta navelo je da je “ironično što Putin, koji vodi brutalan rat skoro četiri godine, smatra da bilo kakvo nasilje u njegovoj blizini zaslužuje poseban bijes”, te da je “svaki napad na Putina više nego opravdan”.

SAD sumnjaju u ruske tvrdnje o napadu na Putinovu rezidenciju: “Čini se pomalo neprikladnim”

– Ali ovdje je suština: napad dronom se vjerovatno nikada nije ni dogodio. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski to je odlučno demantirao. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da Rusija nema nikakve dokaze i pozvao medije da “vjeruju Kremlju na riječ”. Ne, nećemo – navedeno je u uvodniku.

Bijela kuća nije odgovorila na upit CNN-a, dok je CIA odbila komentarisati navode.

Pokušaj potkopavanja mirovnih napora?

Putinova tvrdnja o napadu, kao i američka procjena da se on vjerovatno nije dogodio – o čemu je prvi izvijestio Wall Street Journal – dolaze u trenutku intenzivnih diplomatskih aktivnosti koje Tramp i njegovi saradnici vode s ciljem okončanja rata u Ukrajini. Optužbe su iznesene samo dan nakon što se Tramp sastao sa Zelenskim u Mar-a-Lagu i izrazio optimizam u vezi s mogućim mirovnim dogovorom.

Pojedini evropski zvaničnici smatraju da je Putinova izjava pokušaj da se poremete mirovni pregovori, ali bez direktnog izazivanja Trampovog bijesa. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku Kaja Kalas (Kaja Kallas) izjavila je u srijedu da se radi o “namjernom odvraćanju pažnje”.

Ruska verzija događaja

S druge strane, Ministarstvo odbrane Rusije saopćilo je u srijedu da je iz sjeverne Ukrajine lansiran 91 dron prema Putinovoj rezidenciji u blizini Valdaja, u Novgorodskoj oblasti na sjeverozapadu Rusije.

Iz ministarstva su naveli da je više od polovine dronova oboreno nekoliko stotina kilometara od cilja, ne pojašnjavajući na osnovu čega su zaključili da im je krajnje odredište bila upravo predsjednička rezidencija.

Prema njihovim tvrdnjama, preostali dronovi presretnuti su iznad Novgoroda u ponedjeljak, između 3:00 i 8:30 sati po lokalnom vremenu. Ministarstvo je objavilo i mapu koja navodno prikazuje putanje dronova i lokacije na kojima su oboreni.

