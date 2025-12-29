Horoskopski znakovi koji će u novu godinu ući kao potpuno nova verzija sebe…

Dok se godina bliži kraju, neki se znakovi povlače u tišinu, ali ne zato što nemaju što reći. Upravo suprotno. Prošli su kroz oluje, suočili se s vlastitim slabostima i izgubili ono za što su mislili da nikada neće morati pustiti. No nisu odustali. I zato u novu godinu ne ulaze samo s nadom, već s novom verzijom sebe. Jačom. Mudrijom. Neovisnijom.

Evo četiri znaka koja će u 2026. ući kao da su se ponovno rodili.

Škorpion

Škorpioni su većinu 2025. proveli u dubokoj unutarnjoj borbi. Mnogi su ostavili za sobom odnose, poslove i uvjerenja koja su ih gušila. Iako su djelovali sabrano, unutra se sve raspadalo i ponovno slagalo. U novu godinu ulaze bez starog tereta – iako nitko neće primijetiti odmah, promjena će biti očita u svakom njihovom pogledu i odluci.

Škorpioni u 2026. ne pristaju na “manje od istine”. A to mijenja sve.

Vodenjak

Vodenjaci su ove godine prestali pokušavati svima objasniti tko su. Umjesto toga, počeli su stvarati svoj svijet, po svojim pravilima. Ta promjena donosi moćan osobni zaokret – od osobe koja je stalno na rubu, do nekoga tko zna kamo ide, bez potrebe za odobravanjem.

2026. za Vodenjake ne donosi samo novo poglavlje, već potpuno novu knjigu.

Jarac

Jarčevi su prošli kroz period u kojem su morali priznati da više ne mogu sve sami. I to je bila njihova najveća prekretnica. Naučili su tražiti podršku, otpustiti kontrolu i otvoriti se prema životu koji nije samo rad i odgovornost.

Zato u novu godinu ulaze s rijetko viđenom lakoćom – lakši i otvoreniji.

Rak

Rakovi su prošli kroz emocionalne gubitke i prepoznavanje granica. Naučili su da suosjećanje ne znači da moraju stalno spašavati druge. Počeli su štititi sebe s istom brigom koju su godinama davali drugima.

2026. donosi Rakovima novo srce – ne zato što su prestali voljeti, nego zato što sada znaju voljeti i sebe, piše index.

