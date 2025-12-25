Svaštara

Džekpot od 1,817 milijardi dolara: Historijski dobitak na lutriji

Objavljeno prije 9 minuta

Na izvlačenju američke lutrije Pauerbol (Powerball) na Badnje veče po Gregorijanskom kalendaru izvučen je džekpot od 1,817 milijardi dolara, koji je kupljen u Arkanzasu, čime je okončan tromesečni niz izvlačenja bez glavnog dobitka, prenosi danas AP.

Prema zvaničnom sajtu lutrije, to je drugi najveći dobitak na bilo kojoj lutriji u istoriji Sjedinjenih Američkih Država, i najveći Pauerbol dobitak u ovoj godini. Džekpot imao opciju jednokratne isplate u gotovini, od 834,9 miliona dolara.

“Čestitamo najnovijem dobitniku Pauerbol džekpota! Ovo je zaista izvanredna nagrada koja menja život.

Takođe želimo da se zahvalimo svim igračima koji su se pridružili ovom nizu džekpotova – svaki kupljeni tiket pomaže u podršci javnim programima i uslugama širom zemlje”, rekao je izvršni direktor Lutrije Ajove Met Stroun.

Dobitna kombinacija je usledila nakon 46 uzastopnih izvlačenja u kojima niko nije pogodio svih šest brojeva.


