Džekpot od 1,817 milijardi dolara: Historijski dobitak na lutriji

Prema zvaničnom sajtu lutrije, to je drugi najveći dobitak na bilo kojoj lutriji u istoriji Sjedinjenih Američkih Država, i najveći Pauerbol dobitak u ovoj godini. Džekpot imao opciju jednokratne isplate u gotovini, od 834,9 miliona dolara.

“Čestitamo najnovijem dobitniku Pauerbol džekpota! Ovo je zaista izvanredna nagrada koja menja život.

Takođe želimo da se zahvalimo svim igračima koji su se pridružili ovom nizu džekpotova – svaki kupljeni tiket pomaže u podršci javnim programima i uslugama širom zemlje”, rekao je izvršni direktor Lutrije Ajove Met Stroun.

Dobitna kombinacija je usledila nakon 46 uzastopnih izvlačenja u kojima niko nije pogodio svih šest brojeva.

