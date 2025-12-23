Psiholozi savjetuju: Izbacite ove dvije riječi iz rječnika ako želite spasiti brak

Ako želite u Novoj godini napraviti jednu promjenu koja će drastično poboljšati kvalitet vašeg braka, struka kaže da iz rječnika trebate izbaciti apsolutizme.

Konkretno, radi se o dvije riječi: “UVIJEK” i “NIKAD”.

Zašto su ove riječi “ubice” bliskosti?

Prema istraživanjima The Gottman Institute, vodeće svjetske organizacije za proučavanje braka, korištenje riječi “uvijek” i “nikad” spada u kategoriju kritike, jednog od “Četiri jahača apokalipse” u vezama.

Kada partneru kažete: “Ti me nikad ne slušaš” ili “Ti uvijek kasniš”, vi ne izražavate samo nezadovoljstvo trenutnom situacijom. Vi radite dvije opasne stvari:

Brišete prošlost: Partnerov mozak instinktivno zna da to nije istina (sigurno vas je nekad slušao ili nekad stigao na vrijeme). Zbog toga se fokus prebacuje sa rješavanja problema na dokazivanje da vi niste u pravu. Umjesto da vas utješi, partner se brani.

Napustate činjenice i napadate ličnost: “Nikad” i “uvijek” su dijagnoze karaktera. To partner čuje kao: “Ti si trajno falična osoba i ne možeš se promijeniti”.

Ovakav način komunikacije momentalno izaziva defanzivnost. Onog trenutka kada partner uđe u defanzivni mod, empatija nestaje, a razgovor postaje borba za pobjedu, a ne za rješenje.

Šta se dešava u mozgu partnera?

Psiholozi objašnjavaju da upotreba apsolutizama kod slušaoca aktivira “bori se ili bježi” (fight or flight) reakciju. Umjesto da čuje vašu bol ili potrebu (npr. “Treba mi tvoja pomoć oko kuće”), partner čuje nepravdu (npr. “Rekla je da NIKAD ne pomažem, a jučer sam izbacio smeće”).

Tada rasprava prestaje biti o prljavom suđu i postaje rasprava o činjenicama i historiji, čime se gubi suština problema.

Kako ih zamijeniti? (Ekspertski savjet)

Stručnjaci predlažu jednostavnu, ali moćnu zamjenu. Umjesto generalizacije (“Ti uvijek…”), fokusirajte se na trenutni osjećaj i specifičnu situaciju,piše N1

Evo primjera transformacije komunikacije:

LOŠE: “Ti nikad ne pereš suđe za sobom! Muka mi je od tvoje ljenosti.”

(Rezultat: Svađa, optuživanje, otpor)

DOBRO: “Kada vidim pun sudoper, osjećam se preopterećeno jer sam se nadala da ćemo večeras odmarati. Možeš li, molim te, srediti kuhinju?”

(Rezultat: Partner razumije vašu emociju, nema napada na njegov karakter, veća šansa za saradnju)

Izbacivanje riječi “uvijek” i “nikad” iz svađa zahtijeva vježbu i samokontrolu. To znači da morate zastati kada ste ljuti i preformulisati misao.

Međutim, ova mala promjena šalje ogromnu poruku vašem partneru: “Vidim te kao osobu koja griješi, ali koju volim, a ne kao neprijatelja koji sve radi pogrešno.” To je temelj na kojem se spašavaju brakovi.

