Odabrala 1.000 dolara sedmično do kraja života umjesto milion odmah

Brenda Aubin-Vega je bila na pauzi na poslu kada je osvojila tiket na kanadskoj lutriji. Dvadesetogodišnjakinja je dobila glavnu nagradu igre: 1.000 dolara sedmično do kraja života.”Nisam mogla vjerovati svojim očima! Provjeravala sam tiket iznova i iznova“, rekla je dok je preuzimala svoju nagradu u Loto-Québecu. Zapanjena, nazvala je oca da mu saopšti radosnu vijest, a zatim je uzela ostatak dana slobodno “da sve slegne”, prenosi Yahoo Finance.

Dobitnici lutrije našla se između jednokratne isplate od milion dolara unaprijed ili sedmične rente od 1.000 dolara. Aubin-Vega se odlučila za doživotnu isplatu objasnivši kako “planira iskoristiti stalni prihod da na kraju kupi kuću”,piše N1

Njen izbor izazvao je debatu na internetu. Neki kritičari su tvrdili da bi ulaganje od milion dolara u dvadesetoj godini moglo stvoriti generacijsko bogatstvo, dok su drugi istakli da bi sedmične isplate zapravo mogle isplatiti više na duge staze. Sa pedeset dvije hiljade dolara godišnje, premašila bi granicu od milion za nešto manje od dvadeset godina, a ako živi trideset ili više godina, mogla bi sakupiti oko milion i po dolara.

