Ako stavite ovo ispod tepiha, privući ćete kamion para: Nikada ovo ne biste uradili, ali riješit će vas bijede, kredite i dugova

Ako želite da u svoj dom privučete novac i sreću, možda će vas iznenaditi koliko moćnih, ali jednostavnih trikova krije narodna tradicija i drevna učenja poput Feng šuija. Neki od njih možda djeluju simbolično, ali vjerovanja i sujeverja opstaju vijekovima jer mnogima zaista donose osjećaj blagostanja i harmonije u domu.

Jedan od najjednostavnijih načina je mala količina mahovine ispod tepiha – vjeruje se da upravo ovim gestom privlačite finansijsku sreću. Isto tako, u kući uvijek čuvajte srebrni novčić kao talisman, a pomjeranje namještaja tokom mladog mjeseca može “pokrenuti” pozitivnu energiju.

Važno je i kako tretirate svakodnevne predmete: nikada ne bacajte polu-pojedeni hljeb, jer to može simbolično “odvući” sreću i bogatstvo iz vašeg doma – bolje je hljeb dati pticama ili životinjama.

So na prozorskim daskama služi za vraćanje sreće: nakon što odstoji neko vrijeme, treba je pometi u kesu i zakopati daleko od kuće.

Pažnja se posvećuje i gestovima: ako se spotaknete o desnu nogu, recite tri puta: “Idi u zemlju nevoljo, dalje od mene”, dok spoticanje o lijevu nogu donosi sreću. Novac se zadužuje i pozajmljuje samo do podneva, a poklanjanjem novčanika s malom novčanom jedinicom osiguravate da i dar i vaš dom dobiju pozitivnu energiju.

Čak i sitnice poput nove novčanice ili zlatnog nakita u novčaniku mogu privući bogatstvo, dok je važno izbjegavati da stavljate ključeve ili šešir na sto, sedite na stolu, ili držite nož zaboden u hljeb – sve to, prema vjerovanjima, donosi siromaštvo i nesreću.

Upravo ovi mali rituali i simbolični detalji pokazuju kako, uz pažnju prema tradiciji i ritualima, sreća i finansijsko blagostanje mogu postati deo vaše svakodnevnice, a dom prostor u kojem se pozitivna energija slobodno kreće, piše naj žena.

