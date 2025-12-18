Mlad Mjesec otvara novo poglavlje: Sreća kuca na vrata OVIM znakovima Zodijaka

Za pet znakova Zodijaka, mladi Mjesec 20.12.25. je svjetionik nade. Ova lunacija označava za njih početak razdoblja obnove i osnaženja.

Zadnji mlad Mjesec 2025. događa se 20.12. u znaku Strijelca i za mnoge djeluje kao svojevrsno zaustavljanje vremena – trenutak u kojem vidite koliko ste se promijenili tijekom godine i što više ne želite nositi sa sobom u 2026.

Umjesto naglog obrata, ova lunacija donosi smirivanje. Kao da se unutarnji šum stišava, a jasnoća dolazi polako, ali sigurno. Godina je mnoge istrošila, natjerala na ozbiljne odluke, suočila s granicama izdržljivosti i prisilila da napokon vidimo gdje se iscrpljujemo, a gdje zaista rastemo. Sada se energija mijenja: naglasak je na rasterećenju, zatvaranju teških poglavlja i tihoj pripremi za nešto kvalitetnije.

Svi znakovi osjećaju da se kraj godine ne svodi samo na kalendar, već na emotivni dovršetak jedne faze. Ipak, za pet znakova ovaj mlad Mjesec posebno naglašava olakšanje i početak lakše etape.

Bik

Bikovi su ove godine često imali dojam da im se tlo ispod nogu povremeno miče i to baš tamo gdje je inače najstabilnije: sigurnost, novac, odnosi koji su se činili „zauvijek“, rutina na koju ste navikli. Umor se skupljao polako, bez dramatičnih scena, ali stalno ste morali „ušutkivati“ neku pozadinsku brigu.

Mlad Mjesec donosi fazu u kojoj ponovno gradite siguran unutarnji prostor. Počinjete jasnije razlikovati što vam je zaista važno, a gdje ste godinama radili iste stvari samo zato što su poznate. Postaje vam prihvatljivo reći „ne želim više ovako“, bez osjećaja krivnje. Manje vam je važno što će drugi misliti, a više da vi mirno spavate.

Na emotivnoj razini, napetost popušta. Možda još uvijek postoje teme koje treba razriješiti, ali više ne lomite sami sebe oko svake sitnice. Ako ste u vezi, lakše razgovarate o granicama, novcu, obvezama, uloženom trudu. Ako ste slobodni, više ne pristajete na poluodnose – ili postoji osjećaj topline, povjerenja i poštovanja, ili vas ne zanima.

Radno i financijski, ulazite u racionalniju i smireniju fazu. Planiranje budžeta, reorganizacija posla i realno sagledavanje prihoda i troškova sada vam idu lakše, bez panike. Ne rješava se sve preko noći, ali prestajete ignorirati ono što vas je tiho pritiskalo i preuzimate kontrolu na praktične načine.

Lav

Lavovi su u 2025. često bili „stup“ za druge. Davali ste vrijeme, energiju, podršku, nerijetko stavljali svoje potrebe sa strane. Izvana ste možda djelovali stabilno, ali unutra su se znali pojaviti trenuci sumnje, razočaranja i osjećaja da vas nitko zapravo ne vidi koliko dajete.

Nakon ovog mladog Mjeseca, vraća se vaš prirodni ritam. Pojačava se vitalnost, lakše se budite s idejom da dan ima smisla, javlja se volja za planiranjem, kreativnim projektima, pa i zabavom koju ste potisnuli. Ne morate glumiti samopouzdanje – ono se vraća spontano, kad prestanete sebe mjeriti tuđim reakcijama.

U ljubavi se atmosfera omekšava. Ako ste u vezi, razgovori idu prirodnije, manje je uvrijeđenosti i više iskrenog priznanja kako se zaista osjećate. Ako ste slobodni, privlačnost raste upravo zato što ste opušteniji. Ne pokušavate ostaviti dojam, nego se pojavljujete kakvi jeste, i to se vidi.

Profesionalno, mogu se otvoriti prilike koje nisu bile vidljive još prije nekoliko mjeseci. Možda nova suradnja, poziv, projekt ili osoba koja prepoznaje vaš talent. Poanta nije u dramatičnom skoku, nego u osjećaju da vas više ne guraju u stranu, već da imate gdje pokazati ono što znate i volite.

Škorpion

Škorpionima je 2025. posegnula duboko u podsvijest. Mnogima od vas cijela je godina izgledala kao niz situacija koje su otvarale stare rane, podsjećale na izdaje, prekide povjerenja i odnose koje ste morali puštati, ali ste se teško odvajali. Često ste imali dojam da ste emocionalno na „radnom mjestu“ 24 sata dnevno, i kad sve izvana izgleda stabilno, iznutra vas je nešto stalno kopkalo.

Nakon ovog mladog Mjeseca počinje se mijenjati sama osnova vašeg doživljaja sebe. Ne događa se spektakularno, nego kroz tihe pomake: više ne reagirate na iste stvari jednako, stare priče više nemaju snagu koju su imale, a određeni odnosi prestaju biti centar vašeg emotivnog svemira. Umjesto opterećenosti, javlja se osjećaj da prvi put nakon dugo vremena imate izbor.

U odnosima se smanjuje potreba za kontrolom, testiranjem, dokazivanjem. Bilo da ste u vezi ili solo, postaje vam jasnije da intenzitet ne mora značiti dramu. Više vas ne privlače situacije u kojima stalno morate „čitati između redaka“, nego ono gdje se možete opustiti i znati na čemu ste. To je ogroman pomak, jer vas vodi prema odnosima koji ne bude stare traume, nego podržavaju ono što ste već naučili.

Na poslu i u financijama intuicija vam radi tiho, ali precizno. Brže prepoznajete gdje se trošite i gdje vas ljudi ili projekti ne poštuju. Mlad Mjesec ovdje radi kao filter: postupno odustajete od svega što je građeno na strahu i kompromisu sa sobom, a okrećete se onome što i emocionalno i praktično ima više smisla.

Strijelac

Za Strijelce je ovaj mlad Mjesec posebno jak jer se odvija upravo u vašem znaku i donosi početak osobnog ciklusa koji se proteže duboko u 2026. godinu.

Dodatno, nalazi se u napetim aspektima sa Saturnom i Neptunom u Ribama te u doticaju s Venerom, što pojačava potrebu da razdvojite iluziju od stvarnih mogućnosti i da snove povežete s konkretnim koracima, a ne samo s inspiracijom.

Cijele godine bilo je puno ideja, želja, planova, ali i razdoblja raspršenosti, odgađanja ili lutanja između više opcija. Sada dolazi trenutak u kojem više ne možete ignorirati pitanje: „Što zaista želim u sljedećih godinu dana, a što više nema smisla?“ Umjesto tisuću poluotvorenih vrata, mlad Mjesec vas usmjerava da izaberete nekoliko ključnih smjerova.

Na osobnoj razini to može značiti promjenu fokusa – manje trčanja za svime, više ulaganja u ono što vam istinski otvara vidike. Neki Strijelci mijenjaju pristup poslu, studiju, selidbi, putovanjima ili obrazovanju; drugi rade rezove u odnosima koji se više ne uklapaju u nove planove. Nije poanta u tome da radikalno preuredite život, nego da prestanete trošiti energiju na ono što ne nosi stvarnu vrijednost.

U ljubavi se otvara pitanje slobode i iskrenosti. Strijelci koji su u vezi mogu sada jasnije razgovarati o zajedničkim ciljevima, planovima i granicama. Oni koji su solo sve manje pristaju na odnose u kojima nema rasta ili poštovanja vašeg životnog puta. Privlačit će vas ljudi s kojima možete dijeliti viziju, učenje, putovanje, smisao.

Ovaj mlad Mjesec za vas je poziv da prestanete s „preživljavanjem“ i vratite se ulozi onoga tko bira smjer. Ne morate znati sve detalje, ali znate dovoljno da donesete prvu hrabru odluku.

Jarac

Jarci su 2025. proveli u modu „moram izgurati“. Odgovornosti je bilo previše, a prostora za odmor premalo. Navikli ste biti oslonac, no ove godine to je često prelazilo u teret koji nitko živ ne može dugoročno nositi bez posljedica. Mnogi su osjećali da je privatni život stalno u drugom planu, a tijelo i emocije dolaze na red tek kad sve „gori“.

Ovaj mlad Mjesec radi nešto vrlo konkretno: smanjuje osjećaj da je sve samo na vama. Neke situacije se same od sebe počinju slagati, problemi se rješavaju s manje natezanja, ljudi oko vas napokon preuzimaju barem dio obveza. Primjećujete da živite u nešto pristupačnijem ritmu, da je manje hitnih intervencija i više dana koji izgledaju „normalno“.

U odnosima se vraća toplina, ali ne kroz velike geste, već kroz sitne znakove podrške. Lakše je priznati da ste umorni, da vam treba odmor, da ne možete sve. Druga strana to sada vjerojatnije čuje umjesto da podrazumijeva da ćete „nekako izdržati“. Ako ste slobodni, više ne birate ljude kojima se trebate stalno dokazivati, nego one uz koje ne morate igrati ulogu „jake osobe“.

Na poslu i u materijalnoj sferi pojavljuje se jasniji smjer. Umjesto kaosa, imate popis konkretnih koraka. Određene brige oko novca ili posla dobivaju rješenje, dogovor, plan. To ne znači da sve postaje savršeno, ali prestaje osjećaj da stalno gasite požar koji će se ionako ponovno rasplamsati.

ATMA – Pripremila: Suzana Dulčić

Facebook komentari