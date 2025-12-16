Tri horoskopska znaka na koje će zimski solsticij imati najjači utjecaj

Zimski solsticij, najkraći dan u godini, stiže 21. prosinca i sa sobom donosi snažnu energetsku promjenu. Iako će njegov utjecaj osjetiti svi, astrolozi ističu kako će tri horoskopska znaka doživjeti njegove učinke najintenzivnije, piše Collective World.

Lav

Budući da vašim znakom vlada Sunce, promjene poput ekvinocija i solsticija na vas utječu jače nego na većinu. Manjak dnevnog svjetla 21. prosinca i smjena godišnjih doba mogli bi značajno iscrpiti vašu energiju. Na najkraći dan u godini osjetit ćete kako vas sustiže umor nakupljen tijekom godine, što će vaš fokus preusmjeriti na postizanje unutarnje ravnoteže.

Primijetit ćete snažnu želju za usporavanjem. Nemojte osjećati krivnju ako si priuštite malo odmora i opuštanja. Ključno je da svoje blagostanje stavite na prvo mjesto prije nego što nastupi blagdanski kaos i stigne nova godina. Ovu potrebu za brigom o sebi dodatno pojačava ulazak Sunca u vašu šestu kuću blagostanja i rutine.

Obnovite svoje tijelo, um i duh. Uskoro će vas sezona Jarca motivirati i potaknuti na nove izazove, stoga iskoristite ovo vrijeme da napunite baterije prije nego što se bacite na posao. Prizemljite se i pripremite prije nego što zaronite u svoje planove za 2026. godinu.

Jarac

Zimski solsticij označava početak vaše sezone. Sunce prelazi iz vaše dvanaeste kuće duhovnosti i završetaka u prvu kuću novih početaka, donoseći vam iznenadnu jasnoću i snažno samopouzdanje. Poželjet ćete istaknuti svoju prisutnost i postati autentičnija, osnažena verzija sebe. Osvrtanje na prošlost je gotovo.

Promjena godišnjih doba potiče vas da prigrlite sve mogućnosti koje donosi godina pred vama, a sve o čemu ćete razmišljati jest ono što slijedi. Najkraći dan u godini idealno je vrijeme za promišljanje, posebno o vašem životnom putu i osobi kakva želite postati. Provedite dan razmišljajući o svojim željama i načinima na koje se želite ponovno definirati.

Postavite jasne namjere za ono što želite postići u sljedeća tri mjeseca. Budite kristalno jasni oko svojih osobnih ciljeva za 2026. godinu, ali i dugoročnih težnji. Iskoristite ovaj nalet energije i inspiracije da prigrlite svoju svrhu. Jasno definiranje ciljeva prvi je korak prema njihovom ostvarenju.

Vodenjak

Osjetit ćete pojačanu želju za samoćom kako biste se ponovno povezali sa svojim unutarnjim bićem. S promjenom godišnjih doba, Sunce ulazi u vašu dvanaestu kuću duhovnosti i podsvijesti. Kao posljednja kuća Zodijaka, ona upravlja završecima i iscjeljenjem.

Zimski solsticij donosi vam mirnije, introspektivno razdoblje. Razmišljat ćete ne samo o godini na izmaku, već i o svojoj prošlosti. Na površinu bi mogle isplivati stare rane za koje ste mislili da su zacijelile ili ste se zavaravali da jesu. Nemojte potiskivati emocije koje se pojave, koliko god bile neugodne ili intenzivne. Dopustiti si da ih osjetite prvi je korak prema konačnom iscjeljenju.

Dok preispitujete svoju prošlost, osjetit ćete spremnost da odbacite stare obrasce i ostavite iza sebe sve što ste prerasli. Proces otpuštanja donijet će vam i olakšanje i tugu, stoga budite nježni prema sebi. Napunite baterije i slušajte što vam poručuju um, tijelo i duša. Također je važno da u ovom razdoblju obratite pažnju na svoje snove. Oni bi vam mogli otkriti odgovore i nove ideje koje želite slijediti, piše index.

