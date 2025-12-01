Mladi Mjesec u Strijelcu 20.12.2025.: Vatreni novi početak na samom kraju godine

Ovaj mladi Mjesec poziva da budete iskreniji prema sebi nego ikada do sada. Da jasno vidite gdje ste odani svojoj istini, a gdje i dalje živite tuđe priče. Da se prisjetite da je promjena proces, ali da taj proces uvijek počinje jednim trenutkom jasnoće i jednim konkretnim korakom. Namjere koje sada oblikujete postaju sjeme iz kojeg 2026. može izrasti u godinu dubljeg rasta – ne samo u vanjskim okolnostima, nego prije svega u načinu na koji živite svoju istinu.

Kraj 2025. godine donosi snažan vatreni naglasak: 20.12. događa se mladi Mjesec u Strijelcu, ujedno i posljednji mladi Mjesec u ovoj kalendarskoj godini. To je trenutak kada se unutarnji kompas izoštrava, a život gotovo pa traži da donesete svjesnu odluku: kojim putem dalje, što ostaje iza, a što nosite sa sobom u 2026.

Strijelac je znak koji se ne zadovoljava površnim odgovorima. Njegova energija traži istinu, smisao, širenje horizonta i iskrenost prema sebi. Zato ovaj mladi Mjesec funkcionira kao poziv da provjerite koliko živite autentično, a koliko prema tuđim očekivanjima.

Kao posljednji mladi Mjesec 2025., on ne naglašava samo naredna dva tjedna do punog Mjeseca, već se simbolički proteže na čitavu 2026. godinu. Namjere koje postavite sada imaju potencijal oblikovati vaš unutarnji i vanjski put puno duže nego inače.

Unutarnje sjeme koje tek treba izrasti

Razdoblje neposredno nakon mladog Mjeseca dobro je za male, konkretne korake. Nema potrebe za savršenim planom; važno je krenuti. Energija Strijelca voli spontani pokret, putovanja, učenje kroz iskustvo.

Zato je ovo dobar trenutak da nešto primijenite u praksi: upišete edukaciju, započnete razgovor koji odgađate, napišete prijavu, otvorite se novoj suradnji ili priznate sebi da želite drugačiji smjer.

Kako je ovdje riječ o posljednjem mladom Mjesecu 2025., cijeli proces dobiva dodatnu dimenziju.

Strijelac kao kompas: Istina, smisao i hrabrost da mijenjate smjer

Strijelac je povezan s potragom za širim pogledom na život. Povezuje se s putovanjima, filozofijom, duhovnošću, visokom naobrazbom, ali i sa svime što nam pomaže da uzmemo distancu i vidimo širu sliku svojih iskustava. Kada se mladi Mjesec odvija u ovom znaku, naglasak je na unutarnjem širenju, a ne samo na vanjskim promjenama.

Energetski, ovo je poziv da preispitate osobnu “mapu uvjerenja”. Što vjerujete da je za vas moguće? Gdje ste umanjili vlastite želje zato što se nekada nešto nije ostvarilo? Gdje ste usvojili tuđe definicije uspjeha ili sigurnosti, a zapravo vam ne donose mir?

Mladi Mjesec u Strijelcu ohrabruje da osvijestite priče koje si stalno ponavljate: “to je za druge, ne za mene”, “prekasno je”, “nemam pravo tražiti više od ovoga”. Kraj godine pojačava prirodnu potrebu za pregledom – ne samo onoga što ste “postigli”, nego i toga koliko ste živjeli u skladu sa sobom.

Strijelčeva vatra ne želi da se zadovoljite minimalnim. Ona podsjeća da imate pravo na život koji ima značenje za vas osobno, bez obzira koliko on izgledao neuobičajeno u tuđim očima.

Venera, Mars i odnosi: Gdje ste stvarno svoji, a gdje samo preživljavate?

Ovaj mladi Mjesec u Strijelcu nije izoliran događaj. Nalazi se u društvu drugih važnih planeta. Sunce i Mjesec su u konjunkciji s Venerom u Strijelcu, dok se Mars smjestio u rane stupnjeve Jarca. Istovremeno postoji napet aspekt – kvadrat – sa Saturnom i Neptunom u Ribama.

Venera, povezana s ljubavlju, odnosima, vrijednostima i uživanjem, smještena u istom znaku kao i mladi Mjesec, usmjerava reflektor na vaše veze. Posebno dolaze do izražaja odnosi u kojima možete biti iskreno ono što jeste. Pitanje postaje vrlo jasno: u kojim kontaktima osjećate slobodu i otvorenost, a gdje još uvijek glumite neku verziju sebe da ne biste razočarali druge?

Venerina uključenost često donosi potrebu za dubljom intimnošću, ali na strijelčevski način – uz poštovanje vlastite istine i prostora. Mnogi će osjetiti želju za kvalitetnijim, iskrenijim odnosima, bilo partnerskim, prijateljskim ili poslovnim. To može značiti i da ćete biti spremniji progovoriti o onome o čemu ste do sada šutjeli.

Mars u Jarcu dodaje drugi ton: ovo nije energija praznih obećanja, već konkretne akcije. Jarac traži disciplinu, zrelost i spremnost da se preuzme odgovornost za vlastite izbore. Mars ovdje potiče da ne ostane sve na lijepim riječima. Ako nešto želite promijeniti – u načinu rada, u odnosima, u svakodnevici – vrijeme je da to počnete potvrđivati kroz djela.

Jaz između snova i realnosti: Kvadrat sa Saturnom i Neptunom

Istovremeno, konfiguracija na nebu otvara i osjetljivije teme. Svjetla mladog Mjeseca u Strijelcu tvore kvadrat sa Saturnom i Neptunom u Ribama. Taj aspekt često pojačava doživljaj napetosti između unutarnjih ideala i vanjskih okolnosti.

Neptun može donijeti maglu, nejasnoću, sklonost idealiziranju ili bijegu, dok Saturn podsjeća na granice, strukturu i posljedice. Kada su u izazovnom odnosu s mladim Mjesecom, možete istovremeno osjećati jaku želju za smislenijim, slobodnijim životom i vrlo konkretna ograničenja: financijska, zdravstvena, obiteljska, profesionalna.

Ta kombinacija potiče pitanja: gdje potiskujete vlastite potrebe kako biste održali mir? Gdje dopuštate da drugi prelaze vaše granice? Gdje se pravite da je sve u redu, iako odavno osjećate da nije?

Kvadrat sa Saturnom i Neptunom može izvući stare nesigurnosti, osjećaj da niste dovoljno dobri, ili naviku da sumnjate u vlastitu intuiciju. Ipak, upravo kroz suočavanje s tim unutarnjim glasovima otvara se mogućnost stvarnog oslobađanja. Kada priznate gdje ste umorni od glume, lakše je napraviti promjene koje idu u smjeru većeg integriteta.

Uran, Jupiter i Venera: Prilagodba, sloboda i nova mjera u davanju

Mladi Mjesec u Strijelcu nalazi se i u kvinkunksu s Uranom u Biku. Uran u Biku već neko vrijeme mijenja definiciju stabilnosti, posebno kada je riječ o novcu, resursima, tijelu, rutini i osjećaju sigurnosti. Kvinkunks nije otvoreni sukob, nego tihi znak da dvije potrebe ne “sjedaju” lako jedna na drugu.

Možete osjećati istovremenu želju za većom slobodom i potrebu da zadržite određenu sigurnost. Uran često donosi neočekivane zaokrete, promjene planova, iznenadne uvid u to da više ne želite živjeti na isti način. Ovaj aspekt potiče da prilagodite pristup – ne mora se sve rušiti, ali nešto treba podesiti kako bi i želja za slobodom i potreba za stabilnošću imali svoje mjesto.

Vladar Strijelca, Jupiter, tijekom ovog Mladog Mjeseca nalazi se u Raku. Iz te pozicije gradi trigon sa Saturnom i Neptunom u Ribama, kao i kvinkunks s Venerom u Strijelcu. Trigon u vodenim znakovima podržava emocionalnu zrelost, dublju empatiju i sposobnost da lekcije iz prošlosti pretvorite u mudrost, umjesto da ostanu samo rana.

Kvinkunks Jupitera i Venere otvara temu mjere u davanju. Mnogi će jasnije uočiti gdje previše ulažu u druge, gdje preuzimaju tuđe terete ili troše energiju na odnose i situacije koje ne hrane njihove stvarne vrijednosti. Ovaj aspekt potiče da se zapitate koliko su vaši izbori usklađeni s onim što zaista cijenite.

Umjesto automatskog udovoljavanja, naglasak se pomiče na svjesno odlučivanje: kome želite davati vrijeme, pažnju, ljubav, resurse, a gdje je vrijeme da povučete granicu.

Unutarnje širenje kao temelj za 2026.

Mladi Mjesec u Strijelcu 20.12.2025. zatvara jednu godinu i priprema tlo za sljedeću. Njegova poruka ne svodi se na brze “manifestacije”, nego na duboko unutarnje usklađivanje: između uvjerenja, želja, granica i konkretnih postupaka.

Unutarnje širenje počinje u trenutku kada si dopustite vidjeti svoj život iz šire perspektive. Kada priznate da ste prerasli neke obrasce, da imate pravo na drugačije izbore, da niste dužni ostajati u ulogama koje su vas možda nekada štitile, ali vas sada sputavaju.

Kako se 2025. bliži kraju, ovaj mladi Mjesec poziva da budete iskreniji prema sebi nego ikada do sada. Da jasno vidite gdje ste odani svojoj istini, a gdje i dalje živite tuđe priče. Da se prisjetite da je promjena proces, ali da taj proces uvijek počinje jednim trenutkom jasnoće i jednim konkretnim korakom.

U tom smislu, posljednji mladi Mjesec 2025. u Strijelcu djeluje kao osobni i kolektivni poziv na hrabriji, smisleniji i autentičniji početak. Namjere koje sada oblikujete postaju sjeme iz kojeg 2026. može izrasti u godinu dubljeg rasta – ne samo u vanjskim okolnostima, nego prije svega u načinu na koji živite svoju istinu.

Pripremila: Suzana Dulčić

