Iranci: Zatvoren je Hormuški tjesnac. Zapalit ćemo svaki brod koji pokuša proći

IRAN je zatvorio Hormuški tjesnac, priopćila je iranska Revolucionarna garda (IRGC). Iz IRGC-a su dodali da će vojska zapaliti svaki brod koji pokuša proći.

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči prethodno je za Al Jazeeru izjavio da Iran zasad ne planira zatvarati Hormuški tjesnac.

“Ne namjeravamo zasada zatvarati Hormuški tjesnac, niti planiramo, u trenutnoj fazi, poduzeti bilo kakve mjere koje bi poremetile plovidbu (tjesnacem)”, rekao je šef iranske diplomacije za Al Jazeeru koju većinom financira katarska vlada. Nije poznato zbog čega je Iran u međuvremenu promijenio odluku.

Zašto je Hormuški tjesnac važan?

Bliski istok je vodeća svjetska regija u proizvodnji nafte, a njegovi plovni putovi ključna su ruta za pomorsku trgovinu. To je osobito slučaj s Hormuškim tjesnacem, kroz koji prolazi petina svjetske trgovine naftom, odnosno 21 milijun barela dnevno.

Tjesnac je uski prolaz koji vodi iz Perzijskog zaljeva u Omanski zaljev, a potom u Arapsko more i Indijski ocean. Dug je oko 160 kilometara, a na najužem dijelu širok svega 39 kilometara. Omeđen je Iranom na sjeveru te Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Omanom na jugu,pišu Index

Zemlje na suprotnoj strani Perzijskog zaljeva u odnosu na Iran – uključujući UAE, Kuvajt, Bahrein i Katar – proizvode značajan dio svjetske nafte. Ipak, tjesnac je jedini put kojim tankeri s njihovom naftom mogu pristupiti ostatku svijeta, što ga čini jednim od strateški najvažnijih uskih grla u globalnoj trgovini.

Blokade u tjesnacu mogle bi pogurati cijene nafte iznad 100 dolara (74 funte) po barelu, ranije su procijenili analitičari Goldman Sachsa.

