Psihijatar otkriva ključ mentalne snage: Sretni ljudi nikada ne troše energiju na ovo

I što je ironija veća, tih nekoliko misli postaju najveći potrošači energije koju bismo mogli da usmjerimo na ono što nam život zaista nudi.

Psihoterapeutkinja i klinička socijalna radnica Ejmi Morin, poznata po radu sa ljudima koji razvijaju psihološku otpornost, ističe jednu naviku koja jasno razdvaja mentalno snažne ljude od onih koji se svakodnevno osjećaju preplavljeno.

I to nije meditacija, nije disciplina, nije jutarnja rutina. To je nešto mnogo jednostavnije – oni nikada ne troše energiju na stvari koje ne mogu da kontrolišu.

I upravo ta navika pravi razliku između mentalne iscrpljenosti i osjećaja unutrašnjeg mira.

Zašto gubimo toliko energije pokušavajući da kontrolišemo svijet oko sebe

Većina ljudi vjeruje da će se osjećati sigurnije ako unaprijed predvide tok razgovora, moguć ishod situacije ili reakciju drugih. Djeluje kao mala psihološka zaštita. Međutim, kako Morin naglašava, ovo je samo privremeno olakšanje. U trenutku kada se stvari ne odvijaju kako smo zamislili, naš mozak reaguje stresom i osjećajem gubitka kontrole.

Što više energije ode na spoljne faktore, to je manje ostaje za ono što je zaista važno – regulisanje sopstvenih emocija, koncentraciju, fokus i produktivnost.

Kod mnogih se tada javljaju simptomi iscrpljenosti: problemi sa pamćenjem, loša koncentracija, unutrašnji nemir, pad efikasnosti i osjećaj da danima “tapkaju u mjestu”.

Mentalna snaga ne znači izbjegavanje problema, već razumijevanje gdje je granica između onoga što zavisi od nas i onoga što nikada neće biti pod našom kontrolom.

Gdje zapravo odlazi naša mentalna energija: Tehnika tri kruga

Kako bi ljudi jasnije sagledali šta im crpi snagu, Morin preporučuje jednostavnu tehniku podjeljenu u tri kruga. Ova vizualizacija brzo otkriva gdje svakodnevno rasipamo energiju i šta možemo odmah da promijenimo.

Unutrašnji krug obuhvata ono nad čim zaista imamo kontrolu:

trud

pripremu

stav

granice

lične vještine

Srednji krug predstavlja ono na šta možemo da utičemo, ali ne i da ga potpuno usmjeravamo:

ton i atmosfera razgovora

način na koji nas drugi doživljavaju

dinamika timskog rada

Spoljni krug je prostor stvari koje nikada neće biti u našim rukama:

tuđe odluke

ekonomske okolnosti

pravila kompanije

konačan ishod situacija

Morin savjetuje da ljudi izdvoje pet najvećih trenutnih briga i postave ih u odgovarajući krug. Čim se to uradi, postaje jasno gdje energija odlazi, a gdje se može preusmjeriti.

Sve što se nalazi u unutrašnjem krugu treba odmah pretvoriti u akciju.

Sve iz spoljnog kruga – naučiti otpustiti. To je prvi korak ka mentalnoj snazi.

Tri pitanja koja momentalno vraćaju fokus i sprečavaju mentalnu iscrpljenost

Kada misli počnu da se vrte u krug i kada razmišljanje prerasta u mentalno preživanje, Morin savjetuje da se postave tri jednostavna pitanja. Ova pitanja su osmišljena tako da odmah preusmjere energiju sa problema na rješenje, sa straha na kontrolu, sa izmišljanja scenarija na konkretne korake.

1. “Da li se bavim problemom ili rješenjem?”

Ovo pitanje razdvaja pasivnu brigu od aktivnog djelovanja.

Razmišljanje o najgorem scenariju možda daje iluziju da smo pripremljeni, ali zapravo nas ostavlja zaglavljene u strahu. Fokusiranje na korake ka rješenju povećava osjećaj kontrole i smanjuje anksioznost.

2. “Da li treba da promijenim okolnosti ili svoj odnos prema njima?“

Ponekad je potrebno postaviti granicu, donijeti odluku, promijeniti naviku, prekinuti kontakt ili prilagoditi plan.

Ali u situacijama koje ne zavise od nas – ishod testiranja bliske osobe, tuđa reakcija, odluka poslodavca – jedino što možemo da uradimo jeste da regulišemo sebe.

Kratka šetnja, svjesno disanje, preusmjeravanje fokusa ili pauza prije nego što donesemo odluku mogu drastično smanjiti napetost i spriječiti impulsivne reakcije.

Morin naglašava: “Životne patnje često nastaju zbog ulaganja energije na pogrešno mjesto.”

Meditacija neće rješiti finansijski problem, ali plan hoće.

Strah neće promijeniti medicinski ishod, ali tehnike smirivanja će pomoći da lakše prođemo kroz period čekanja.

3. “Šta sam danas uradio/la da postanem mentalno snažniji/a?“

Ishodi nisu pod kontrolom, ali napredak jeste.

Mentalna snaga se ne gradi u krizama, već u malim, svakodnevnim odlukama:

postaviti granicu

izgovoriti svoje mišljenje

vježbati novu vještinu

odmoriti kada je potrebno

reći “ne” kada to stvarno mislimo

Prepoznavanje makar jedne takve radnje dnevno učvršćuje osjećaj lične moći i sprečava da energija odlazi u pogrešnom smjeru.

Zašto su mentalno snažni ljudi najčešće i najsrećniji

Mentalna snaga ne znači odsustvo briga, već sposobnost da prepoznamo koje brige zaslužuju našu energiju. Najveći poklon koji možemo sebi da damo jeste da prestanemo da pokušavamo da kontrolišemo ono što nikada neće biti u našoj moći. Mentalno jaki ljudi nisu rođeni takvi – oni svakog dana biraju gdje će usmjeriti energiju. I upravo zato žive mirnije, srećnije i slobodnije, prenosi Ona.rs.

