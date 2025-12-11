Obratite pažnju: Ovo je pet pregleda koje svaki muškarac od 50 + godina treba da obavi

Donosimo pregled osnovnih zdravstvenih kontrola koje bi svaki muškarac trebao raditi redovno, čak i kada se osjeća potpuno zdravo.

Kontrola krvnog pritiska

Skoro trećina odraslih osoba ima povišen krvni pritisak, a da toga nisu ni svjesne. Hipertenzija, kako se medicinski naziva, ne uzrokuje bol ni vidljive simptome, ali značajno povećava rizik od srčanog i moždanog udara i bolesti bubrega. Nije bez razloga prozvana “tihim ubicom”.

Budući da se povišen pritisak ne može osjetiti, jedini način da saznate postoji li problem je redovno mjerenje, najbolje kod doktora opšte prakse, a još bolje je raditi to redovno kod kuće.

Samopregled testisa

Samopregled testisa preporučuje se jednom mjesečno, počevši već od razdoblja puberteta. Radi se tako da se svaki testis nježno provuče između palca i ostalih prstiju, kako bi se uočile moguće nepravilnosti. Samopregled je najbolje uraditi nakon tople kupke ili tuširanja, kad je koža mošnica opuštena. Ako primijetite promjene poput kvržice, zadebljanja ili promjene u veličini, vrijeme je za hitan razgovor s doktorom.

Krvna slika – holesterol i šećer u krvi

Ovo su dva važna pokazatelja opšteg zdravlja, posebno zdravlja srca i krvnih sudova. Povišene vrijednosti ne uzrokuju vidljive simptome, ali dugoročno mogu dovesti do niza ozbiljnih komplikacija, od srčanih bolesti do dijabetesa tipa 2.

Holesterol i nivo šećera u krvi svakako treba početi redovno provjeravati u četrdesetim, jednom u tri godine. Ipak, prvu provjeru bi bilo dobro napraviti već u dvadesetim, što posebno vrijedi za muškarce s prekomjernom tjelesnom težinom i one sa historijom srčanih bolesti i dijabetesa u porodici.

Kolonoskopija

Kolonoskopija je takođe pregled koji mnogi odgađaju zbog neprijatnosti, ali to je jedan od najvažnijih koraka u očuvanju muškog zdravlja. Doktor pomoću male kamere pregleda unutrašnjost debelog crijeva kako bi se otkrile promjene koje mogu upućivati na polipe, upale ili rani stadijum raka debelog crijeva.

Preporučuje se da se obavi već u četrdesetim, a ako je sve u redu, najčešće se ponavlja svakih deset godina. Muškarci koji imaju historiju upalnih bolesti crijeva ili raka debelog crijeva pregled treba da obave i ranije i da ga ponavljaju prema preporuci doktora.

Pregled prostate

Problemi s prostatom mogu uticati na mokrenje i polnu funkciju, a rak prostate je drugi najčešći rak koji se javlja kod muškaraca. Redovni pregledi preporučuju se muškarcima starijim od 50 godina, ali i ranije za one koji imaju istoriju bolesti u porodici. Lekaru se treba javiti i ako se pojave simptomi poput čestog nagona za mokrenjem, bola u donjem dijelu leđa ili krvi u mokraći i spermi.

Pregled obično uključuje dva jednostavna koraka, digitorektalni pregled i PSA test, to jest test krvi. Mnogi muškarci izbegavaju kontrolu prostate zbog straha od neprijatnosti pa je dobro naglasiti da pregled nije bolan i da traje samo nekoliko sekundi, prenosi Radiosarajevo.

