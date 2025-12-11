Radnica otpuštena jer je uporno dolazila prerano na posao

Prema navodima poslodavca, radnica je od 2023. godine redovno stizala između 6.45 i 7.00 časova, iako je njena smjena počinjala u 7.30, prenosi lokalni dnevni list Informacion.

Kompanija je istakla da njen prerani dolazak nije imao svrhu, jer nije mogla da započne rad prije zvaničnog vremena, a u više navrata je pokušala čak i da se prijavi u aplikaciji za evidenciju rada prije nego što bi uopšte ušla u prostorije firme, prenosi Tanjug.

Nakon nekoliko usmenih i pisanih upozorenja, zaposlena je nastavila istu praksu i prema dokumentima dostavljenim sudu, još najmanje 19 puta došla je prerano.

Poslodavac je to ocijenio kao ozbiljnu povredu radne discipline i nepoštovanje instrukcija nadređenih.

Radnica je pokušala da ospori rješenje o otkazu pred Socijalnim sudom u Alikanteu, tvrdeći da je riječ o neosnovanoj odluci.

Međutim, sud je stao na stranu poslodavca, zaključivši da je uporna neprimjerena praksa dolazaka predstavljala “ozbiljno kršenje radnih obaveza”. prenosi Novi.

