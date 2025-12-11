Pet suplemenata koje trebate izbjegavati ako imate visok krvni pritisak

Kako navodi Health, određeni vitamini i dodaci prehrani, poput korijena sladića i gospine trave, mogu utjecati na vaš krvni pritisak ili smanjiti učinkovitost lijekova za krvni pritisak.
Vitamin D (visoke doze)
Vitamin D je vitamin koji se prirodno nalazi u određenoj hrani i dostupan je kao dodatak prehrani. Vaše tijelo također proizvodi vitamin D kada je vaša koža izložena ultraljubičastim (UV) zrakama sunca. Vitamin D je neophodan za mnoge tjelesne funkcije, poput zdravlja kostiju i upala.
Neka istraživanja su otkrila da vitamin D može pomoći u liječenju visokog krvnog pritiska, posebno doze između 200 i 8.000 međunarodnih jedinica (IU) dnevno.
Doze vitamina D veće od 10.000 IU dnevno mogu dovesti do opasnih nuspojava poput visokih nivoa kalcija (hiperkalcemija). Hiperkalcemija s vremenom može uzrokovati mnoge probleme, uključujući visoki krvni pritisak.
Visoke doze vitamina D mogu stupiti u interakciju s određenim diureticima (tabletama za izbacivanje vode) koji se koriste za liječenje visokog krvnog pritiska. Ova interakcija može uzrokovati da vaše tijelo ne izlučuje dovoljno kalcija, što povisuje nivo kalcija i moguće povisuje krvni pritisak.
Korijen sladića
Korijen sladića je biljka koja se koristi kao aroma u hrani, slatkišima i duhanskim proizvodima. U tradicionalnoj medicini korijen se koristi za liječenje bolesti pluća, bolesti jetre i rana.
Sladić sadrži glicirizinsku kiselinu (GA), sastojak koji može povisiti krvni pritisak i uzrokovati ozbiljne nuspojave ako imate visoki krvni pritisak. Dokazano je da doze GA od samo 100 miligrama dnevno povisuju krvni pritisak.
Dodaci prehrani s glicirizinskom kiselinom također mogu stupiti u interakciju s diureticima i lijekovima za krvni pritisak. Dodatak prehrani može utjecati na djelovanje lijekova za krvni pritisak i povećati rizik od nuspojava.
Konkretno, korijen sladića može povisiti nivo natrija i sniziti nivo kalija u tijelu. Ovaj učinak, u kombinaciji s diuretikom, može dovesti do opasno niskog nivoa kalija. Ako imate visoki krvni pritisak, najbolje je izbjegavati proizvode s korijenom sladića.
Gospina trava
Gospina trava je biljka koja se koristi za liječenje simptoma depresije i menopauze. Unatoč svojoj upotrebi kao tradicionalnog lijeka, biljka može opasno stupiti u interakciju s raznim lijekovima. Gospina trava slabi učinke mnogih lijekova, uključujući neke koji se koriste za liječenje visokog krvnog pritiska.
Do ovih interakcija vjerovatno dolazi zato što gospina trava sprječava apsorpciju lijeka u tijelu kao što bi to normalno bilo. Prije uzimanja gospine trave razgovarajte sa svojim ljekarom. On vam može reći može li dodatak prehrani stupiti u interakciju s drugim lijekovima ili dodacima prehrani koje uzimate.
Arnika
Arnika je cvijet iz porodice suncokreta. Cvijet se koristi za ublažavanje modrica, upala i oteklina kada se nanosi izravno na kožu.
Stručnjaci preporučuju da se arnika ne uzima oralno zbog rizika od značajnih nuspojava. Te nuspojave mogu uključivati visoki krvni pritisak, pojačano krvarenje, povraćanje, proljev i oštećenje srca ili drugih organa.
Gorka narandža
Gorka narandža dobija se iz ploda ili kore gorke narandže. Plod i njegova kora mogu se koristiti za dodavanje okusa pićima ili aroma parfemima. Dodatak gorke narandže često se koristi za pomoć pri mršavljenju i poboljšanju sportskih performansi.
Gorka narandža sadrži p-sinefrin, vrstu stimulansa sličnog efedrinu. Američka Uprava za hranu i lijekove (FDA) zabranila je stimulanse efedrina jer mogu uzrokovati zdravstvene probleme poput moždanog i srčanog udara.
Iako gorka narandža nije zabranjena, treba je koristiti s izuzetnim oprezom. Studije su pokazale da dodaci prehrani od gorke narandže mogu povisiti krvni pritisak i broj otkucaja srca. Dodatak prehrani također može povećati rizik od drugih ozbiljnih nuspojava poput moždanog i srčanog udara.
Međutim, gorka narandža koja se nalazi u hrani i piću vjerovatno neće utjecati na vaš krvni pritisak ili uzrokovati ove nuspojave. Prije uzimanja gorke narandže razgovarajte sa svojim ljekarom, prenosi Klix.