Pet suplemenata koje trebate izbjegavati ako imate visok krvni pritisak

Kako navodi Health, određeni vitamini i dodaci prehrani, poput korijena sladića i gospine trave, mogu utjecati na vaš krvni pritisak ili smanjiti učinkovitost lijekova za krvni pritisak.

Vitamin D (visoke doze)

Vitamin D je vitamin koji se prirodno nalazi u određenoj hrani i dostupan je kao dodatak prehrani. Vaše tijelo također proizvodi vitamin D kada je vaša koža izložena ultraljubičastim (UV) zrakama sunca. Vitamin D je neophodan za mnoge tjelesne funkcije, poput zdravlja kostiju i upala.

Neka istraživanja su otkrila da vitamin D može pomoći u liječenju visokog krvnog pritiska, posebno doze između 200 i 8.000 međunarodnih jedinica (IU) dnevno.

Doze vitamina D veće od 10.000 IU dnevno mogu dovesti do opasnih nuspojava poput visokih nivoa kalcija (hiperkalcemija). Hiperkalcemija s vremenom može uzrokovati mnoge probleme, uključujući visoki krvni pritisak.

Visoke doze vitamina D mogu stupiti u interakciju s određenim diureticima (tabletama za izbacivanje vode) koji se koriste za liječenje visokog krvnog pritiska. Ova interakcija može uzrokovati da vaše tijelo ne izlučuje dovoljno kalcija, što povisuje nivo kalcija i moguće povisuje krvni pritisak.

Korijen sladića

Korijen sladića je biljka koja se koristi kao aroma u hrani, slatkišima i duhanskim proizvodima. U tradicionalnoj medicini korijen se koristi za liječenje bolesti pluća, bolesti jetre i rana.

Sladić sadrži glicirizinsku kiselinu (GA), sastojak koji može povisiti krvni pritisak i uzrokovati ozbiljne nuspojave ako imate visoki krvni pritisak. Dokazano je da doze GA od samo 100 miligrama dnevno povisuju krvni pritisak.

Dodaci prehrani s glicirizinskom kiselinom također mogu stupiti u interakciju s diureticima i lijekovima za krvni pritisak. Dodatak prehrani može utjecati na djelovanje lijekova za krvni pritisak i povećati rizik od nuspojava.

Konkretno, korijen sladića može povisiti nivo natrija i sniziti nivo kalija u tijelu. Ovaj učinak, u kombinaciji s diuretikom, može dovesti do opasno niskog nivoa kalija. Ako imate visoki krvni pritisak, najbolje je izbjegavati proizvode s korijenom sladića.

Gospina trava

Gospina trava je biljka koja se koristi za liječenje simptoma depresije i menopauze. Unatoč svojoj upotrebi kao tradicionalnog lijeka, biljka može opasno stupiti u interakciju s raznim lijekovima. Gospina trava slabi učinke mnogih lijekova, uključujući neke koji se koriste za liječenje visokog krvnog pritiska.

Do ovih interakcija vjerovatno dolazi zato što gospina trava sprječava apsorpciju lijeka u tijelu kao što bi to normalno bilo. Prije uzimanja gospine trave razgovarajte sa svojim ljekarom. On vam može reći može li dodatak prehrani stupiti u interakciju s drugim lijekovima ili dodacima prehrani koje uzimate.

Arnika

Arnika je cvijet iz porodice suncokreta. Cvijet se koristi za ublažavanje modrica, upala i oteklina kada se nanosi izravno na kožu.

Stručnjaci preporučuju da se arnika ne uzima oralno zbog rizika od značajnih nuspojava. Te nuspojave mogu uključivati ​​visoki krvni pritisak, pojačano krvarenje, povraćanje, proljev i oštećenje srca ili drugih organa.

Gorka narandža

Gorka narandža dobija se iz ploda ili kore gorke narandže. Plod i njegova kora mogu se koristiti za dodavanje okusa pićima ili aroma parfemima. Dodatak gorke narandže često se koristi za pomoć pri mršavljenju i poboljšanju sportskih performansi.

Gorka narandža sadrži p-sinefrin, vrstu stimulansa sličnog efedrinu. Američka Uprava za hranu i lijekove (FDA) zabranila je stimulanse efedrina jer mogu uzrokovati zdravstvene probleme poput moždanog i srčanog udara.

Iako gorka narandža nije zabranjena, treba je koristiti s izuzetnim oprezom. Studije su pokazale da dodaci prehrani od gorke narandže mogu povisiti krvni pritisak i broj otkucaja srca. Dodatak prehrani također može povećati rizik od drugih ozbiljnih nuspojava poput moždanog i srčanog udara.

Međutim, gorka narandža koja se nalazi u hrani i piću vjerovatno neće utjecati na vaš krvni pritisak ili uzrokovati ove nuspojave. Prije uzimanja gorke narandže razgovarajte sa svojim ljekarom, prenosi Klix.

