Novi detalji razvoda decenije: Ana i Bastijan ne žele ni da se sretnu po svaku cijenu

Nekadašnji par iz snova, Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger, bliže su kraju svog devetogodišnjeg braka. Prema informacijama koje prenose njemački mediji, bivši partneri žele da izbegnu susret na sudu. Kroz svoje advokate, zatražili su da se brakorazvodni postupak što prije završi, kako bi mogli da nastave sa svojim životima i krenu različitim putevima.

– Tačno je da je Ana podnijela zahtjev za razvod braka prije nekoliko dana Opštinskom sudu u Minhenu, i to odjeljenju za porodične sporove. I ona i Bastijan su svojim advokatima poručili da ne žele da se vide na suđenju na kome će i zvanično biti razvedeni. Takođe su oboje zamolili svoje advokate da se potrude da se sve završi u što bržem roku. Bastijan nije pravio pitanje oko imovine, a u Palma de Majorki, gdje Ana i živi s njihovim sinovima, podnijela je tužbu za izdržavanje djece. Ivanović je ovaj period bio jako mučan i želi da sve ovo bude iza nje i da nastavi dalje. Ona u poslednje vrijeme često putuje po svijetu, a dosta vremena provodi i u svom rodnom Beogradu, gdje izlazi s prijateljima. Svi oni su joj bili velika podrška u prethodnom teškom periodu. Za razliku od nje, Bastijan se uopšte nije previše uzrujao povodom svega, on uživa sa svojom novom partnerkom, a Anu izbjegava da sretne po svaku cijenu – zaključio je izvor za Bild.

Ana Ivanović poslala emotivnu poruku tri mjeseca nakon razvoda

Švajnštajgerova afera navodno je počela 2024. godine. Bild je početkom juna 2025. prvi put izvjestio o krahu braka Bastijana Švajnštajgera i Ane Ivanović. Tada su se pojavile prve fotografije Švajnštajgera s njegovom novom djevojkom. Njih dvoje su se ljubili na javnoj plaži na Majorki, a te fotografije su obišle svijet. Žena koja je tada viđena s njim je iz Bugarske i ima dva sina, a njih dvoje upoznali su se u školi koju pohađaju i Bastijanovi sinovi.

Vanbračna afera navodno je trajala još od ljeta 2024. Nedavno su njih dvoje proveli zajedničke ljubavne dane na odmoru u Grčkoj.

Krah braka Ane Ivanović i Švajnštajgera: Bastijan viđen s novom partnericom, Ana ostala s djecom u Beogradu

Dana 22. jula 2025. Ivanović je navela preljubu kao razlog razvoda. Preko svog advokata, uz objašnjenje da između nje i njenog još uvijek zakonitog supruga postoje „nepremostive razlike“.

Ljubavna bajka, koja je dirnula mnoge, sada dobija kraj koji niko nije očekivao.

Podsjetimo, Ana je nedavno boravila u Beogradu, gdje se provodila i sa svojim starim prijateljem Novakom Đokovićem, i to prvi put poslije jedne decenije. Ona je, kako je pisao Kurir, došla u poznati lokal sa svojim društvom, a dva sata kasnije u njemu se sam pojavio i najbolji teniser svih vremena.

Njih dvoje su cijele večeri igrali zajedno, smijali se, pričali i bez sumnje se dobro provodili, u šta su se uvjerili i gosti za drugim stolovima, čiju su pažnju svakako privlačili.

Za dobru atmosferu bio je zadužen Stevan Anđelković, koji je gostima pjevao i strane i domaće hitove, Nole i Ana su bili sve vrijeme na nogama, a zabava je trajala do kasno u noć,piše Avaz

Facebook komentari