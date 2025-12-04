Naučnici izračunali koja je idealna razlika u godinama za savršen brak ili vezu: Iznenađeni?

Poznato je da generacijski jaz može povećati vjerovatnoću problema u braku, ali manje ljudi zna da možda postoji “idealna” razlika u godinama koja doprinosi uspjehu veze. Ispostavlja se da nauka nudi odgovor – i da je razlika iznenađujuće mala.

Put ka većem zadovoljstvu

Prema istraživanju objavljenom u Journal of Population Economics, najzadovoljniji su parovi čija je razlika u godinama do tri godine. Oni pokazuju znatno viši nivo sreće u odnosu na parove s razlikom od četiri do šest godina, dok su oni s još većim rasponom godina u prosjeku manje zadovoljni. Jednostavno rečeno – što je veći jaz, zadovoljstvo obično opada. Jedno od objašnjenja je da parovi s većom razlikom u godinama teže podnose stresne situacije poput finansijskih problema ili bolesti, jer se često nalaze u različitim fazama života – od odgoja djece do odlaska u penziju.

Zanimljivo je da su i muškarci i žene u prosjeku bili zadovoljniji kada su u početku veze bili s mlađim partnerom, bez obzira na spol. Ipak, ta početna “prednost” uglavnom se izgubi nakon šest do deset godina braka, što sugeriše da dugoročna stabilnost zavisi od drugih faktora.

Ne dozvolite da vas statistika obeshrabri

Naravno, statistika nije presudna. Stručnjaci naglašavaju da razlika u godinama može uticati na dinamiku veze, ali nije ni jedini ni odlučujući faktor. Studije poput ove samo prikazuju obrasce, a ne određuju sudbinu. Veći jaz ponekad može značiti različite stilove života, navike ili ciljeve, što može stvoriti izazove, ali i obogatiti odnos – sve zavisi od para.

Ako ste upoznali nekoga ko je deset godina stariji, a osjećate snažnu i prirodnu povezanost, nema razloga da vas statistika uplaši. Međutim, ako već sada nailazite na teškoće u usklađivanju, a razlika je velika, možda vrijedi razmisliti hoće li to dugoročno postati problem.

Nekoliko važnih pitanja

Stručnjaci preporučuju parovima s većom razlikom u godinama da prije ulaska u ozbiljnu vezu razmisle o nekoliko ključnih stvari: da li imaju iste životne ciljeve, žele li slične stvari kada govorimo o karijeri, djeci i finansijama, imaju li dovoljno zajedničkih interesovanja i jesu li spremni na kompromis. Važno je uzeti u obzir i pritisak okoline, jer kako ističe socijalna psihologinja Theresa DiDonato, parovi s velikim generacijskim jazom često se suočavaju s osudama društva. Ako vam teško padaju tuđi komentari, dobro je biti svjestan da će ih vjerovatno biti.

Na kraju, uspjeh veze – bez obzira na razliku u godinama – zavisi od iskrenosti, međusobnog poštovanja i otvorene komunikacije. Ako partneri aktivno rade na razumijevanju i povezivanju, razlika u godinama prestaje biti prepreka i postaje samo jedna nijansa u vezi koju zajedno grade, prenosi Novi.

Facebook komentari