Doktori tvrde da je ovo apsolutno najgora stvar koju možete učiniti u ambulanti

Dr. Ryan Gibney navodi da je ambulanta za brzu skrb prikladna za “brzu procjenu i liječenje blagih do umjerenih problema poput uganuća, sportskih ozljeda, posjekotina, prehlade, gripe i osipa”, kao i za “blagu bol u trbuhu, urinarne tegobe, udarce, modrice, kašalj, prehladu ili temperaturu”.

Za ozbiljne simptome liječnici ističu da je pravo mjesto bolnički hitni prijem (ER). “Treba ići ravno u bolnicu, a ne u ambulantu za brzu skrb, ako postoji iznenadna, jaka bol u prsima, akutna kratkoća daha, nova zbunjenost ili neurološki ispadi, velika trauma ili značajno krvarenje”, naglašava dr. Gibney za HuffPost.

Dr. Graham Stephenson dodaje da su “problemi sa srcem”, poput pritiska u prsima ili kratkoće daha nakon minimalne aktivnosti, te “ozljede glave kod osoba koje uzimaju lijekove za razrjeđivanje krvi” situacije koje ambulante za brzu skrb ne mogu zbrinuti.

Pogrešna procjena može biti opasna

Dr. Robert Biernbaum navodi da pogrešna procjena može biti opasna: “Postoje slučajevi u kojima sam zaista poželio da su pacijenti odmah otišli na hitni prijem – stvari poput boli u prsima, simptoma moždanog udara, teškog otežanog disanja ili ozbiljnih ozljeda”. Kao primjer opisuje muškarce u pedesetima koji dođu zbog žgaravice, ali priznaju da se bol pojavila “dok su, primjerice, čistili snijeg”, što je često znak srčanog udara, a ne probavnih tegoba.

Liječnici upozoravaju i na druge česte pogreške u ambulantama za brzu skrb: samodijagnosticiranje, prešućivanje važnih informacija, dolazak bez podataka o osiguranju, dovođenje osoba koje nisu pacijenti te ignoriranje preporuka nakon pregleda.

Dr. Michael Duchynski ističe da je iskrenost ključna jer su “zdravstvene informacije pacijenata zaštićene”. Dr. Nicholas Bower upozorava koliko je važno pratiti upute te navodi slučaj mladog oca koji je zanemario pogoršanje simptoma gripe i, kako kaže, “nažalost, nije preživio”.

Dakle, liječnici naglašavaju da pravilan odabir ustanove može imati ključnu ulogu u ishodu svakog zdravstvenog problema, prenosi Novi.

Facebook komentari