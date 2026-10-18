Britanci se pripremaju za mogući rat: Komandant vojske upozorio da će građani morati podnijeti žrtve

Britanski politički lideri uskoro će s građanima otvoreno razgovarati o žrtvama koje bi mogle biti neophodne u slučaju rata, najavio je načelnik Generalštaba britanske vojske.

General Roli Voker (Roly Walker) poručio je da građani moraju razumjeti ulogu vojske i ono što ona čini za njih, ali i biti spremni da pristanu na žrtve kako bi se odbrana i sigurnost stavili na prvo mjesto.

Govoreći pred oko 700 vojnika tokom posjete garnizonu Katerik (Catterick) u Sjevernom Jorkširu (North Yorkshire), Voker je upozorio da bi Velikoj Britaniji uskoro mogli zatrebati vojnici za borbene zadatke. Ukazao je i na sve veće opasnosti s kojima se zemlja suočava, prenijeli su britanski mediji.

Naciji ćete biti potrebni

U govoru koji su zabilježile kamere britanskog vojnog radija i televizije (BFBS), general je rekao:

– Niste to znali, ali našoj naciji ćete biti potrebni. Bilo je vremena kada naša nacija nije željela ni pomisliti na trenutak kada će joj vojnici zatrebati za rat. Ali, kao što će shvatiti svako ko proučava putanju svjetskih događaja i geopolitički sistem u kojem naša nacija funkcioniše, trenutno u svijetu postoji ekstremna opasnost, a vojnički poziv se vraća u svijest nacije – istakao je general.

Voker je dodao da će politički vrh uskoro morati detaljnije objasniti javnosti sigurnosne izazove i moguće posljedice.

– Zaista, vrlo brzo, politički lideri ove zemlje počet će voditi iskren razgovor sa građanima o tome šta se tačno dešava, gdje leži rizik i na šta nacija mora biti spremna. Oni moraju shvatiti šta se dešava u svijetu odbrane i sigurnosti i zašto se sadašnje vrijeme čini veoma opasnim. Pokušat će objasniti našim građanima da moraju pristati na žrtve kako bi se prioritet dao odbrani i sigurnosti – naglasio je.

Izjave generala dolaze u trenutku sve češćih poziva da Velika Britanija poveća izdvajanja za odbranu zbog rastućih prijetnji Rusije prema Zapadu. Istovremeno se iznose upozorenja da zemlja nije dovoljno spremna za eventualni rat.

Manjak od blizu šest milijardi eura

Ministar finansija Džon Hili (John Healey) suočen je s pritiskom da pronađe sredstva za pokrivanje manjka od pet milijardi funti (blizu šest milijardi eura) u planiranoj potrošnji za odbranu, uoči predstavljanja budžeta ovog mjeseca.

Bivši ministar odbrane Hili podnio je u junu ostavku u vladi Kira Starmera (Keir Starmer), optužujući premijera da nije osigurao odgovarajuće finansiranje plana ulaganja u odbranu u opasnim vremenima.

Konzervativci su pozvali vladu da poveća izdvajanja za odbranu na tri posto bruto domaćeg proizvoda (BDP) do 2030. godine.General Voker posebno je istakao položaj mladih i neiskusnih pripadnika kopnenih snaga, na čijim bi plećima, kako je rekao, mogao biti veliki dio tereta eventualnih borbenih operacija.

– Po mom mišljenju, ne postoji nijedno drugo okruženje gdje je teret borbe direktno prebačen na ramena naših najneiskusnijih i najmlađih vojnika, kao što je to slučaj u našim kopnenim snagama. Gledam u vas, jer će na vama počivati odbrana ove nacije ako na kraju budete pozvani da se borite – rekao je.

Vojnicima je poručio da će politički lideri od građana tražiti aktivniji doprinos odbrani zemlje.

– Tražit će od onih građana, kojima mi nismo uvek na prvom mjestu, da i oni moraju odigrati ulogu u odbrani i sigurnosti ove zemlje – kazao je i dodao:

– Moraju shvatiti šta mi radimo za njih. Moraju pristati i da nam to dozvole. To podrazumijeva njihove žrtve i na kraju će nam biti potrebno da nas podrže, da podrže vas u obavljanju one jedne stvari koju vi radite, a niko drugi to ne može, a to je da prenesete borbu na neprijatelja. – naveo je.

Savezništva važnija nego ikada

Portparol britanske vlade izjavio je da sve složenije prijetnje, koje su ujedno i sve bliže zemlji, čine nacionalnu sigurnost i savezništva važnijim nego ikada.

– Generalovi komentari pokazuju da, s obzirom na to da prijetnje sa kojima se suočavamo postaju sve kompleksnije i bliže našem domu, naši savezi i nacionalna sigurnost nikada nisu bili važniji. Zbog toga sprovodimo najveće kontinuirano povećanje budžeta za odbranu od Hladnog rata i transformišemo naše oružane snage za borbenu gotovost – kazao je i dodao:

– Naš odgovor mora ići dalje od samih oružanih snaga. Vlada, industrija i javnost – svi imaju svoju ulogu. Kroz program unutrašnje odbrane jačamo otpornost i spremnost Velike Britanije, osiguravajući da nacija bude bolje opremljena za odgovore na izazove opasnijeg i neizvesnijeg svijeta – istakao je.

Pripreme za vanredne situacije

Ministar odbrane Ves Striting (Wes Streeting) pozvao je britanska domaćinstva da se pripreme za vanredne situacije, uključujući i mogući rat, tako što će kod kuće imati manje zalihe gotovine, flaširane vode i konzervirane hrane.

Istakao je da je za jačanje otpornosti zemlje potreban pristup cijelog društva, ali je građanima poručio da trebaju ostati “na oprezu, ali ne u panici” kada je riječ o mogućim rizicima,piše Avaz

Ministrica za vode i poplave Ema Hardi (Emma Hardy) također je pozvala građane da razmisle o načinima za pametno korištenje vode u narednim sedmicama zbog ozbiljnih sušnih uslova. Upozorila je zastupnike da su zalihe vode pod velikim pritiskom nakon što je u dijelovima južne Engleske proglašena suša.

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