Danas novo brojanje glasačkih listića u Zetri: CIK utvrdio odstupanja na biračkim mjestima

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (CIK BiH) naredila je Glavnom centru za brojanje da utvrdi tačan odziv birača te obavi kontrolno ručno brojanje glasačkih listića na biračkim mjestima na kojima su evidentirana odstupanjaKako je saopćeno iz CIK-a, kontrola se odnosi na biračka mjesta na kojima je, prema izvještajima informacionog sistema, broj glasačkih listića veći od broja birača koji su glasali za više od dva posto.

Ponovno kontrolno brojanje počinje danas, 18. oktobra, u 10 sati u dvorani Zetra u Sarajevu.

Procesu će prisustvovati akreditirani posmatrači političkih subjekata, kao i posmatrači koji prate izborni proces. Brojanje će biti provedeno u skladu s Izbornim zakonom BiH.

U međuvremenu, CIK BiH objavio je i nove podatke o rezultatima izbora za Narodnu skupštinu Republike Srpske (NSRS), nakon što su u obračun uključeni i glasovi pristigli putem pošte,piše Avaz

Prema trenutno dostupnim rezultatima, Koalicija za državu povećala je broj mandata s dva na tri. Među izabranim zastupnicima je i Edin Ramić iz SDA.

Facebook komentari