Sarajevski ugostitelj kritikovao dodjelu budžetskog novca milionerima: “Neki do tih direktora ljetuju na Maldivima”

Sarajevski privrednik Sanel Brajlović, sin poznatog ugostitelja Seje Brajlovića, kritikovao je odluku Vlade Kantona Sarajevo da dodijeli više od dva miliona KM poticaja privatnim kompanijama, među kojima su, prema njegovim riječima, i firme koje ostvaruju milionsku dobitLuksuzna putovanja

Brajlović smatra da bi budžetski novac prvenstveno trebalo usmjeriti mladim ljudima i novootvorenim firmama, kako bi dobili priliku pokrenuti vlastiti posao i ostati u Bosni i Hercegovini.

Istakao je da, uprkos dugogodišnjem ulaganju u poslovanje i redovnom plaćanju poreza i doprinosa, nikada ne bi aplicirao za takvu vrstu pomoći.

– Bez obzira na privlačnost tog novca, bilo bi me sramota Boga, a i naroda uzeti taj kajmak – poručio je Brajlović,piše Avaz

Posebno ga je zasmetalo to što, kako tvrdi, pojedini direktori koji imaju mogućnost priuštiti sebi luksuzna putovanja dobijaju značajne iznose iz budžeta.

Visoki prihodi

Prema njegovom mišljenju, sredstva bi trebalo usmjeravati onima kojima je podrška zaista potrebna, umjesto kompanijama koje već ostvaruju visoke prihode.

Brajlović smatra i da bi dio novca trebalo izdvajati za liječenje bolesnih građana i djece, kako porodice ne bi bile primorane prikupljati pomoć putem humanitarnih akcija i SMS poruka.Podsjećamo, Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo odobrilo je ukupno 2.091.125,73 KM za 64 poslovna subjekta u okviru programa podrške tehnološkoj modernizaciji i primjeni standarda kvalitete. Iz Vlade KS ranije je navedeno da je cilj programa unapređenje konkurentnosti male privrede.

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