Porodica iz Njemačke preselila se u BiH: “Povratak više nije opcija”

Zuzane Geupel (Susanne Goepel), porijeklom iz Lajpciga (Leipzig), prije pet godina odlučila je s porodicom napustiti Njemačku i novi dom pronaći u Golinjevu kod Livna. Ono što je počelo kao putovanje i upoznavanje Bosne i Hercegovine preraslo je u odluku da ovdje nastave život, a povratak u Njemačku više ne smatraju svojom budućnošću.Porodica je Bosnu i Hercegovinu prvi put posjetila 2018. godine. Ubrzo su se zaljubili u krajolik, način života i ljude koje su upoznali. Kupili su kamenu kuću u Golinjevu, a 2021. godine preselili se u nju i započeli novo poglavlje.

Od posjete do novog doma

Za Zuzane i njenu porodicu preseljenje nije značilo samo promjenu adrese. Morali su se prilagoditi drugačijem okruženju, svakodnevnim navikama i novim obavezama, ali su, kako navode, u lokalnoj zajednici pronašli podršku,piše Avaz

Posebno im je značila pomoć komšija, koji su im olakšali prve korake u novoj sredini. Njihova djeca krenula su u lokalnu školu, a porodica je postepeno izgradila svakodnevicu daleko od života koji su ranije poznavali u Njemačkoj.

Iako nisu zanemarili izazove koje donosi život u drugoj državi, Zuzane ističe da se njihova odluka pokazala ispravnom. Porodica je u Golinjevu pronašla mir i prostor za ostvarivanje novih planova.

Pokrenuli vlastite projekte

Njihov život u Bosni i Hercegovini nije se zaustavio na uređenju doma. Porodica je pokrenula i poslovne projekte povezane s turizmom, nekretninama i preseljenjem.

Jedan od njih je „Deutsches Haus“, projekat apartmanskog smještaja, dok je putem platforme Sadasloboda.de Zuzane uključena u pružanje informacija i pomoći ljudima koji razmišljaju o dolasku u Bosnu i Hercegovinu, kupovini nekretnine ili pokretanju novog života.

Prema njenim riječima, zemlja ima mnogo mogućnosti za ljude koji žele razvijati vlastite ideje i poslovne planove. Ipak, smatra da administrativne procedure mogu predstavljati prepreku i da bi njihovo pojednostavljivanje olakšalo život i poslovanje.

Suprug uskoro stiže

Dok Zuzane i djeca već žive u Bosni i Hercegovini, njen suprug još radi u Njemačkoj kao zubotehničar. Porodica, međutim, očekuje da će im se za približno šest mjeseci trajno pridružiti, čime bi njihov zajednički život u Golinjevu bio potpuno zaokružen.

Njihova odluka utjecala je i na ljude iz njihovog okruženja. Prema riječima Zuzane, pojedini prijatelji također razmišljaju o preseljenju u Bosnu i Hercegovinu, ohrabreni iskustvom njene porodice,piše Avaz

Priča ove porodice pokazuje kako posjeta jednoj zemlji može prerasti u životnu odluku. Za Zuzane Geupel i njene najbliže Golinjevo više nije samo mjesto u kojem su pronašli kuću, već dom u kojem žele nastaviti graditi svoju budućnost.

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