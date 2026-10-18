Prema najnovijim preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije (CIK) Bosne i Hercegovine, promijenili su se mandati u skupštinama Zeničko-dobojskog, Tuzlanskog, Srednjobosanskog i Bosansko-podrinjskog kantona te u jednoj izbornoj jedinici za Predstavnički dom Parlamenta FBiH.Promjene su nastale nakon što je CIK počeo unositi glasove pristigle poštom i ispravljati ranije unesene rezultate. U odnosu na presjek od 16. oktobra, SDA dobija dva mandata u kantonalnim skupštinama, a HDZ BiH jedan. Glas naroda ulazi u Skupštinu BPK.

Zeničko-dobojski kanton

SDA uzima 15. mandat u Skupštini ZDK od SDP-a. Odlučili su glasovi poštom: SDA ih je dobila 161, a SDP 30.

U Skupštinu ulazi Selmir Delić (SDA), a ispada Almir Babajić (SDP). SDP-u nedostaje 31 glas da vrati mandat.

Naša stranka, koja je prije dva dana bila manje od jednog glasa iznad praga, sada je 16 glasova iznad njega.

Tuzlanski kanton

SDA uzima 14. mandat u Skupštini TK od SBB-a, koji ostaje s jednim zastupnikom. SBB-u nedostaje 41 glas da vrati mandat.

U Skupštinu ulazi Suvada Džuzdanović (SDA), a ispada Edis Trumić (SBB).

Srednjobosanski kanton

HDZ BiH preuzima osmi mandat u Skupštini SBK od SDA, koja sada ima 11 zastupnika. HDZ BiH je poštom dobio 1.273 glasa, a SDA 155.

NOVA IMENA

Novi glasovi promijenili raspodjelu mandata: Promjene u četiri kantona i Parlamentu FBiH

Promjene su nastale nakon što je CIK počeo unositi glasove pristigle poštom i ispravljati ranije unesene rezultate

Prema najnovijim preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije (CIK) Bosne i Hercegovine, promijenili su se mandati u skupštinama Zeničko-dobojskog, Tuzlanskog, Srednjobosanskog i Bosansko-podrinjskog kantona te u jednoj izbornoj jedinici za Predstavnički dom Parlamenta FBiH.

Promjene su nastale nakon što je CIK počeo unositi glasove pristigle poštom i ispravljati ranije unesene rezultate. U odnosu na presjek od 16. oktobra, SDA dobija dva mandata u kantonalnim skupštinama, a HDZ BiH jedan. Glas naroda ulazi u Skupštinu BPK.

Zeničko-dobojski kanton

SDA uzima 15. mandat u Skupštini ZDK od SDP-a. Odlučili su glasovi poštom: SDA ih je dobila 161, a SDP 30.

U Skupštinu ulazi Selmir Delić (SDA), a ispada Almir Babajić (SDP). SDP-u nedostaje 31 glas da vrati mandat.

Naša stranka, koja je prije dva dana bila manje od jednog glasa iznad praga, sada je 16 glasova iznad njega.

Tuzlanski kanton

SDA uzima 14. mandat u Skupštini TK od SBB-a, koji ostaje s jednim zastupnikom. SBB-u nedostaje 41 glas da vrati mandat.

U Skupštinu ulazi Suvada Džuzdanović (SDA), a ispada Edis Trumić (SBB).

Srednjobosanski kanton

HDZ BiH preuzima osmi mandat u Skupštini SBK od SDA, koja sada ima 11 zastupnika. HDZ BiH je poštom dobio 1.273 glasa, a SDA 155.

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U Skupštinu ulazi Josipa Lozančić (HDZ BiH), a ispada Jasminko Ratkušić (SDA).

Bosansko-podrinjski kanton

Glas naroda je s 356 glasova prešao izborni prag od 351 glas i osvaja jedan mandat. Prije dva dana bio je dva glasa ispod praga. Mandat uzima od Naroda i pravde, koji sada ima tri zastupnika.

U Skupštinu ulazi Daliborka Milović (Glas naroda), a ispada Lejla Ćatović (NiP).

U BPK još nije evidentiran nijedan glas poštom, a obrađeno je 35 od 36 biračkih mjesta pa razlika od pet glasova nije sigurna,piše Avaz

Parlament FBiH

U osmoj izbornoj jedinici za Predstavnički dom Parlamenta FBiH, koja obuhvata Srednjobosanski kanton, HDZ BiH uzima treći direktni mandat od SDA. HDZ BiH je ovdje poštom dobio 1.314 glasova, a SDA 149.

Direktni mandat dobija Marijan Marjanović (HDZ BiH), a gubi ga Nisvet Hrnjić (SDA).

Ipak, SDA bi trebala zadržati ukupan broj mandata, imajući u vidu da će HDZ izgubiti, a SDA dobiti jedan kompenzacijski mandat.

Vrijedi istaći da su ovi rezultati preliminarni, a raspodjela mandata nije zvanična. U svim navedenim jedinicama još nisu uneseni svi glasovi u odsustvu, iz mobilnih timova i diplomatsko-konzularnih predstavništava pa do promjena može doći.

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