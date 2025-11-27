Novac im curi kroz prste: Znakovi zodijaka koji ne znaju štedjeti

Dok neki horoskopski znakovi pažljivo prate troškove i planiraju svaki izdatak, drugi troše s lakoćom i uživanjem. Novac im često služi kao produžetak osobnosti – kroz kupnju žele doživjeti uzbuđenje, pokazati status ili jednostavno sebi i drugima uljepšati dan. Neki to rade impulzivno, drugi iz potrebe za luksuzom, a treći zbog emocija koje pokušavaju nahraniti kroz stvari. U nastavku donosimo znakove koji su najskloniji velikim troškovima, i to često bez grižnje savjesti.

Lav

Lav voli sjaj, kvalitetu i dojam. Njegova kupnja nije slučajna – on bira ono što će biti primijećeno. Luksuzni parfemi, dizajnerska odjeća, pokloni koji ostavljaju bez daha… Sve mora biti najbolje. Lav troši kako bi pokazao svoje samopouzdanje, ali i zato što uživa u životu, i ne vidi smisao u škrtosti.

Strijelac

Kod Strijelca novac često odlazi na iskustva: putovanja, avanture, izlaske, učenje i nova znanja. On ne razmišlja dugoročno kad je riječ o novcu jer vjeruje da će uvijek doći do novih prihoda. Uživanje u trenutku važnije mu je od štednje, a budžet mu je često stvar osjećaja, a ne računice.

Blizanci

Blizanci vole novitete i često kupuju impulzivno. Tehnologija, sitnice koje ih vesele, više odjeće nego što stignu nositi – sve im to puni košaricu. Kad su pod stresom, kupnja im je ispušni ventil. Troše na više malih stvari koje se s vremenom nakupe u veliki račun.

Ribe

Ribe znaju potrošiti novac kako bi sebi ili drugima uljepšale dan. Emotivne su i često ne razmišljaju racionalno o troškovima. Pokloni iz ljubavi, stvari koje ih podsjećaju na nešto važno, umjetnički predmeti i lijepe sitnice često su njihove slabe točke. U trenucima tuge – shopping im je utjeha.

Ovi znakovi ne vole osjećaj ograničenja. Kad imaju novac, vole ga trošiti, ponekad i više nego što bi trebali. Iako ih to zna dovesti do financijskog stresa, za njih vrijednost života ne mjeri se brojkama na računu, već iskustvima i osjećajima koje novac može omogućiti, piše index.

