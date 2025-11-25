Porodica u Njemačkoj ilegalno klala piliće, pa nožem prijetili policajcima

Čini se da je klanje trebalo biti izvedeno na način koji nije u skladu s propisima o dobrobiti životinja, prenosi njemačka novinska agencija dpa.

Burna intervencija i prijetnje nožem

Prema saopštenju policije savezne države Baden-Württemberg, dolazak službenika izazvao je negodovanje okupljenih članova šire porodice. Navodi se kako “nisu bili previše oduševljeni dolaskom policije”, nakon čega su uslijedile “burne scene”.

Situacija je eskalirala kada je jedan od prisutnih zaprijetio policajcu nožem. Iako je sedam osoba uhapšeno, nekoliko drugih uspjelo je pobjeći s mjesta događaja.

Spašeno 15 pilića

Na mjestu intervencije pronađeno je osam već usmrćenih pilića. Preostalih 15 životinja je spašeno te su predane na brigu nadležnom veterinarskom uredu.

