Mlad Mjesec 20. novembra mijenja sve! Donosi novac, ljubav, šok i novu šansu, šta sleduje vama?

Mlad Mjesec u Škorpiji 20. novembra 2025. donosi ogromnu energiju transformacije i pomaže nam da povratimo svoju ličnu moć. Ovaj lunarni događaj daje hrabrost, snagu i sposobnost da se podignemo nakon izazovnog perioda.

Ulaskom Sunca u Strijelca 21. novembra, lakše pravimo planove, strateški razmišljamo i držimo fokus. Uz to, iako je više planeta retrogradno (uključujući Merkur), Mesec dobija podršku Saturna, pa možemo biti produktivniji i istrajniji nego inače. Kako mlad Mjesec 20. novembra utiče na vaš horoskopski znak ove nedjelje?

Ovan

Mlad Mjesec u Škorpiji pomaže vam da presječete sve što vas sputava. Ovo je idealan trenutak da završite stare cikluse, posebno sada kad je Merkur retrogradan. Ulaskom u sezonu Strijelca, osjećaćete novi talas ideja i želju za učenjem. Mars vam daje snagu da verujete u sebe i napravite veliki korak naprijed.

Bik

Ljubav i odnosi su u centru pažnje. Ako niste fokusirani na romantiku, onda će se naglasak prebaciti na prijateljstva ili poslovne saradnje. Merkur u Škorpiji donosi diplomatsku energiju – lako se dogovarate i pronalazite balans. Sezona Strijelca unosi pozitivu u karijeru i motiviše vas da gradite odnose koji vas ispunjavaju.

Blizanci

Mlad Mesec vam pokazuje zašto je rutina važna. Procesi se menjaju, a vi postajete efikasniji. Sunce u Strelcu otvara temu partnerstava. Merkur retrogradan usporava tempo, ali vam daje dublje i kvalitetnije razgovore sa važnim osobama.

Rak

Ovaj mlad Mesec donosi mnogo radosti u ljubavnom i kreativnom sektoru. Fokusirajte se na stvari koje vas čine srećnim. Sunce u Strelcu pomaže vam da poboljšate svakodnevne navike, uvedete meditaciju i posvetite se blagostanju.

Lav

Mlad Mesec vas stabilizuje, ali vam vraća i moć. Zahvaljujući saturnovskom radu u prethodnom periodu, sada ste spremni da preuzmete kontrolu. Ovo je trenutak za lični rast i hrabre odluke.

Devica

Prijateljstva postaju najvažnija tema ove nedelje. Više cenite ljude koji vas podržavaju. Možete upoznati nove osobe koje će vam pomoći da pronađete svoj glas i vratite samopouzdanje posle izazova tokom eklipsi.

Vaga

Finansije i lična stabilnost su u fokusu. Budite oprezni sa trošenjem, jer su mnoge planete retrogradne. Mlad Mesec vam daje strpljenje i odlučnost. U narednih šest meseci menjate odnos prema sebi i privlačite ljude koji su u skladu s vašim vrednostima.

Škorpija

Ovo je vaš trenutak buđenja! Mlad Mesec u vašem znaku aktivira vašu moć, donosi optimizam i vraća motivaciju koju ste ranije izgubili. Sledi šest meseci napornog rada, kreativnih proboja i snažnog ličnog rasta.

Strelac

Ulaskom Sunca u vaš znak počinje nova životna faza. Mlad Mesec u Škorpiji je uvod u magiju koja dolazi. Razmišljate o semenu koje ste posejali pre nekoliko meseci. Pred vama je period rekonstrukcije, učenja i osnaživanja.

Jarac

Mlad Mesec donosi nove ideje i otkriva ciljeve koji su zaista vredni vašeg vremena. Ne zatrpavajte se obavezama. Fokusirajte se na projekte koji vas vode ka napredovanju. Zbog Saturnovog retrogradnog kretanja, saradnje s drugima mogu vam otvoriti velika vrata.

Vodolija

Ovaj mlad Mesec otvara veliko poglavlje u karijeri. Vidite koliko ste napredovali poslednjih godina. Sada dobijate osećaj olakšanja i jasan pogled na budućnost. Kada Merkur krene direktno, vreme je za nove korake.

Ribe

Mlad Mjesec u Škorpiji daje vodnim znacima dodatnu odlučnost i fokus. Ulaskom Sunca u Strijelca, pred vama se otvaraju nove mogućnosti u karijeri. U narednih šest mjeseci razvijate svoje vještine i preuzimate više odgovornosti, prenosi portal “Your Tango”. Jupiter u Raku donosi mentore i ljude koji vas inspirišu. Osjećaćete se osveženo, motivisano i podržano.

