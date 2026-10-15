Djevojčica (3) otvorila vrata i ispala iz automobila

U policiji kažu da se nesreća dogodila u srijedu oko 19:35 sati, kada je 23-godišnja majka upravljala automobilom pulskih registarskih oznaka cestom Creske ulice prema naselju Vranići.

Dolaskom do kružnog toka, dijete koje nije bilo smješteno u sigurnosnoj sjedalici niti na odgovarajući način osigurano otvorilo je vrata vozila i ispalo na cestu, pri čemu je lakše povrijeđeno.

Osim kazne zbog propusta u nadzoru nad djetetom, majci slijedi i sankcija jer dijete u vozilu nije bilo smješteno i pravilno vezano u odgovarajućoj sigurnosnoj sjedalici ili na postolju,pišu Vijesti

U policiji podsjećaju da je dijete koje tokom vožnje nije pravilno smješteno u odgovarajućoj dječijoj sjedalici ili na postolju, ovisno o dobi, visini i težini, izloženo ozbiljnom riziku od stradavanja.

„Zakonom o sigurnosti prometa na cestama propisana je obaveza pravilnog prijevoza djece u vozilima. Sva djeca niža od 150 centimetara moraju biti smještena u posebnoj sigurnosnoj sjedalici ili na postolju koje je pričvršćeno za automobil. Da bi sigurnosna sjedalica pružila djetetu najveću zaštitu, ona mora odgovarati djetetu, mora biti pravilno postavljena i dijete u njoj mora biti pravilno vezano“, poručili su iz policije, prenosi Hina.

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