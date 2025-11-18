Vrata tuš kabine bit će kao nova ako ih očistite jednom svakodnevnom namirnicom

Teško je održavati staklo besprijekornim jer je stalno izloženo sapunu, gelovima za tijelo i proizvodima za kosu, koji stvaraju masne tragove koje je često najteže ukloniti.

Vrata tuša također su sklonija nastanku kamenca, tvrdokorne mrlje od vode koja se čvrsto vežu na površini i neće se pomaknuti bez obzira koliko ih čistite.

Uz to, masnoća i kamenac često miješaju na vratima tuša i stvaraju stvarno tvrd, tanki ostatak koji je nemoguće ukloniti uobičajenim sredstvima za čišćenje.

Međutim, postoji jednostavan način za uklanjanje tvrdokornih mrlja od tuširanja, a zbog kojeg će ujedno i staklo zablistati. Riječ je o limunu.

Sok od limuna sadrži limunsku kiselinu, koja je dovoljno jaka da probije masnoću i kamenac koji se lijepi za staklo.

To pomaže oslabiti te mrlje pa ih je puno lakše oprati bez potrebe za ribanjem stakla i rizikom od ogrebotina. Limun je prirodan način za uklanjanje tvrdokornih mrlja, ali je ujedno i vrlo nježan pa možete izbjeći korištenje octa ili bilo kojih drugih agresivnijih sredstava za čišćenje u kupatilu.

Za početak, prerežite limun na pola. Potom možete dodati malo sode bikarbone po limunu. To je potpuno opcionalno, ali je malo abrazivno, a teksturirana površina pomaže u brisanju mrlja dok omekšavaju.

Nakon toga, kružnim pokretima utrljajte prerezanu stranu limuna na vrata tuša. Kada su vrata tuša potpuno prekrivena limunovim sokom, ostavite ih pet minuta jer limunskoj kiselini treba vremena da razgradi masnoću i kamenac.

Kada vrijeme istekne, jednostavno navlažite krpu toplom vodom i obrišite vrata. Zahvaljujući ovom triku, vrata tuš kabine nisu samo potpuno čista, već su i sjajnija, prenosi Klix.

