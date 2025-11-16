Psiholog otkrio pet najčešćih razloga za svađe u modernim vezama

Sukobi, bez obzira na oblik, sastavni su dio odnosa i gotovo ih je nemoguće izbjeći. Umjesto da se usredotočuju na to svađaju li se parovi, stručnjaci se danas više bave pitanjem šta podstiče sukobe i zašto upravo te teme izazivaju tako snažne reakcije.

Prema psihologu Marku Traversu, ovih pet tema najčešće pokreću rasprave među partnerima.

Porodica

Porodica – bilo partnerova ili vlastita – jedan je od najstarijih izvora napetosti u vezama, tvrdi psiholog.

“Iako se razlozi razlikuju od para do para, ponavljaju se slični obrasci: odnosi s roditeljima, različita mišljenja o odgoju djece ili neslaganja oko toga koliko vremena provoditi s rodbinom. Naizgled se radi o vrijednostima i porodičnim navikama, ali u pozadini su najčešće pitanja granica i autonomije. Previše uplitanja, savjeta ili prisutnosti drugih može ostaviti dojam da je zajedništvo para ugroženo”, objasnio je za Psychology Today.

Kućni poslovi

Svađe oko pranja suđa ili nereda na prvi pogled izgledaju banalno, ali u dugim vezama kućni poslovi nose veliku simboliku. Travers navodi: “Oni odražavaju osjećaj ravnoteže, truda i poštovanja unutar odnosa. Kada se jedan partner osjeća kao da većinu posla obavlja sam, problem obično nije samo u pospremanju, nego u osjećaju da nije dovoljno podržan ili cijenjen”.

Stilovi komunikacije

“Ovdje sukob ne nastaje zbog određene teme, nego zbog načina na koji partneri razgovaraju o problemima. Neko želi sve izreći izravno, dok drugi preferiše neizravne signale. Neko želi riješiti stvari odmah, a drugi treba vrijeme za obradu emocija. Kada se ove razlike sudare, partneri se lako mogu osjećati povrijeđeno ili neshvaćeno”, ističe psiholog. Dakle, umjesto da rasprava ostane na glavnoj temi, fokus se često prebaci na to kako je razgovor vođen.

Novac

Finansije su jedan od najčešćih izvora sukoba u vezama, nezavisno o tome koliko par zarađuje.

“Rasprave o novcu rijetko se svode na same brojke; češće se odnose na osjećaj sigurnosti, slobode i navika koje potiču iz odrastanja. Ako jedan partner voli trošiti, a drugi osjeća snažnu potrebu štedjeti, njihove različite percepcije i iskustva lako mogu dovesti do čestih nesuglasica”, kaže Travers,piše Nezavisne

Ton razgovora

Najčešći okidač za svađu nije tema, nego ton kojim partneri međusobno govore, prenosi Index.hr.

“Iako rasprava može započeti oko nečeg sasvim drugog, način izgovorenih rečenica brzo postaje glavni problem. Ton često snažnije prenosi emociju nego same riječi, pa oštrina, sarkazam ili frustracija mogu djelovati kao napad. Kada ton postane neprijateljski, rasprava se odmah pomiče s prvog problema na osjećaj nepoštovanja, a ‘Nemoj tako razgovarati sa mnom’ postaje središte sukoba”, zaključio je psiholog.

Facebook komentari