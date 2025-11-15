Test ličnosti: Saznajte šta dužina prstiju govori o vama

Ako vas zanima šta vaši prsti govore o vama, uradite ovaj jednostavan i kratak test ličnosti.

Potrebno je da uporedite dužinu dva prsta kako je pokazano na slici i to na vašoj lijevoj ruci i provjerite podudaraju li se vaše karakterne osobine s nekim od navedenih karakteristika, piše Studomat.

A. Šarmantne osobe

Zrače šarmom koji drugi ljudi smatraju neodoljivim. Odlučni su i poduzetni, čak agresivni i za njih ne predstavlja problem ući u rizik. Njihove profesije su uglavnom: vojnik, inženjer, matematičar, a vrlo su uspješni i u nekim aktivnostima za razbibrigu kao što su rješavanje križaljke ili igranje šaha. Naučnici su otkrili da ovaj tip zarađuje i više novca.

B. Samopouzdane osobe

Puni samopouzdanja, no ponekad znaju biti i arogantni. Oni uživaju u samoći i ne vole kada ih neko uznemirava u slobodno vrijeme. Nisu tip osobe koja će napraviti prvi korak kada je u pitanju odnos, ali oni uvijek prihvataju i cijene pažnju koju dobiju od drugih.

C. Miroljubive osobe

Mirni i miroljubivi, osjećaju se neugodno kada se nađu u sukobu. Dobro su organizovani i pokušavaju biti u dobrim odnosima sa svima. U vezama su vjerni, puni nježnosti i brige za svog partnera,piše Radiosarajevo

Facebook komentari