Nesigurnosti koje ih baš koče u životu: Jarca da je nesposoban, Blizanca da je nepoželjan!

Ovan

Rijetko se zabrinjavate zbog toga što ste rekli pogrešnu stvar. Budući da ste skloni djelovati prije nego promislite, isto vrijedi i za ono što kažete.

Možete postati anksiozni, ograničiti se, izgubiti „hladnu glavu“ i odjednom izjaviti najgoru moguću stvar koju možete izjaviti.

U strahu ste da ćete zbog ove slabosti zabrljati u ključnom momentu. U slučaju da jednostavno malo zastanete i uzmete trenutak da razmislite, možda ne postanete toliko anksiozni i ne izgubite kontrolu nad svojim verbalnim vještinama.

Bik

Možete postati nesigurni o onome što imate kada se usporedite s drugom osobom. Shvaćate da ste svoj dom učinili svojom palačom, ipak, kada vidite djelić skupih stvari koje imaju vaši susjedi i prijatelji, postajete nesigurni.

Budite zahvalni na onome što imate i sjetite se da ne znate koliko su drugi nesigurni i nestabilni; oni možda zavide na vašoj peći za pizzu ili na tome kako vam je općenito uvijek sređen dom.

Blizanci

Vaša slabost se aktivira kada na Facebooku vidite slike druženja i događaja na kojima niste bili dobrodošli. Nitko ne može biti dobrodošao svugdje i ne radi se toliko o tome da vas domaćini ne vole ili da smatraju kako niste dobro društvo.

Nikada ne znate čime su se vodili kada su radili popis gostiju. U slučaju da su roditelji i da vas nisu pozvali na rođendan svog djeteta, možda je to zbog toga što su bili u mogućnosti pozvati samo mali broj gostiju i samo su roditelji druge djece bili pozvani.

Pokušajte ne shvaćati takve stvari doslovno ili kao dokaz da ste nepoželjni.

Rak

Kada se osjećate jadno, počinjete se osjećati uzdrmano i kao da ste preveliki teret ljudima u životu. Previše tražite od njih i bojite se da ih ne izgubite pa vas vaša nesigurnost tjera da se previše držite tih ljudi.

Olakšajte malo tu čvrstu vezanost i dajte ljudima prostora da dišu. Kada oni nekoliko puta to potvrde, pomoći će vam da čujete da imate brojne pozitivne kvalitete i uvjeriti vas da zaslužujete ljubav.

Lav

Imate bliskost koja je veća od života, ipak u nekim slučajevima osjećate da pojedinci vjeruju da je ona lažna i da niste iskreni u pogledu svog identiteta.

Istina je da ne trebate sumnjati u sebe – vi ste taj dinamit i ljudi ne samo da vas cijene već vas i vole.

Vi ste sjajni i ne morate se praviti glavnima i stavljati to u prvi plan da bi ljudi to znali.

Djevica

Skloni ste biti pretjerano kritični prema sebi i kada upadnete u to stanje svaka najmanja stvar vezana za vas naraste u ogromnu nesvršenost u vašim očima.

Prestanite tragati za savršenstvom, nitko nije bezgrešan i nemate koristi ako stavite takav teret na sebe. Cijenite svoje mane – one vas čine dodatno intrigantnima.

Vaga

Potreseni ste kada osjećate da vas osuđuju i stoga nastojite zadržati stratešku distancu od takvih situacija u koje nastojite ne ulaziti. U slučaju da ne pokušavate pokrenuti svoj život, on će izrazito stagnirati i postati iscrpljujući.

Koga briga što vas u nekoj nebitnoj situaciji netko osuđuje?

U konačnici, ono što je bitno je vaša slika o sebi. Pokušajte napraviti korak, bez obzira što je to možda mali korak, bit ćete zapanjeni onim što možete postići.

Škorpion

Put prema dubini, prekriven gdje vas nitko ne može vidjeti, to je vaša slabost vezano za vašu sposobnost da volite i budete voljeni. Imate efektivnu i ozbiljnu bliskost i nitko ne može sumnjati da imate u sebi nemoćnu stranu.

U redu je pokazati ju; samo će vas učiniti još šarmantnijima prema drugima.

Strijelac

Povremeno postajete nesigurni o svojoj obrazovanosti. Znate da ste oštroumni – vrlo cijenite razumnu diskusiju – ipak, povremeno osjećate kako određene teme ne utječu na vas.

Možda ne znate sve o matematici, prirodnim znanostima i osnovnim društvenim hipotezama, ali vaša otvorenost prema otkrivanju svijeta je superiorna formalnom obrazovanju.

Pretpostavite da ste dovoljno mudri da možete braniti svoje stajalište u bilo kojoj raspravi.

Jarac

Povremeno se osjećate uzdrmano time da ne postižete dovoljno, što je neočekivano jer nitko nije stručan i posvećen kao što vi možete biti. Držite se vanzemaljskih modela koji nisu s ovog svijeta i što je nevjerojatno, uspijevate s njima.

U redu je poskliznuti se u nekim slučajevima, budući da možete izdržati značajnu mjeru pogrešaka i naučiti značajne lekcije iz njih, a povremeno te mješavine potiču neobična otkrića.

Vodenjak

Cijenite to što ste tako jedinstvena osoba i individua, ipak, povremeno se osjećate nesigurnima zbog toga što možda, kada se sve uzme u obzir, niste neobični, u biti ste isti kao i svaka druga osoba.

Budite mirni, bez obzira što radite, jedinstveni ste.

Ribe

Trošite toliko energije razmišljajući što drugi ljudi misle o vama i o tome da razbijete svaki društveni odnos koji ste stvorili i zbog toga postajete nervozni.

Ne morate pobijediti u natjecanju iz popularnosti – jedino razmišljanje koje je bitno je vaše i onih u vašoj blizini. Kanalizirajte sav vaš stres izazvan pretpostavkama drugih ljudi u nešto kreativno.

ATMA – Pripremila: Suzana Dulčić

